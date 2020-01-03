بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، مساء اليوم الخميس 2-1-2020، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة في ختام مباريات الجولة الـ 21 التي تسبق انطلاق مباريات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بيومين فقط.

ليفربول فاز بصعوبة خلال المباراة الماضية أمام ولفرهامبتون حين ارتدى شعار أبطال العالم للمرة الأولى بعد عودته من قطر.

ولعبت تقنية VAR دور البطولة في تلك المواجهة، باحتساب هدف تقدم ليفربول في نهاية الشوط الأول بعد شك الحكم في لمس لالانا للكرة قبل وصولها إلى ساديو ماني، ثم إلغاء هدف لولفرهامبتون قبل نهاية الشوط الأول للاعب بيدرو نيتو.

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يحتل ليفربول المركز الأول في جدول الترتيب العام برصيد 55 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي الذي طلب مدربه “جوارديولا” من محبي كرة القدم الإنجليزي “الصلاة” كي تعود المنافسة على اللقب من جديد خلال الأسابيع المقبلة.

ليفربول 2-0 شيفيلد يونايتد

ستاد آنفيلد روود (ليفربول)

انتهت

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر “النصي” لأحداث مباراة ليفربول وشيفيلد في ختام الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم على ملعب آنفيلد.

????????‍???? سيكون معكم “محمود ماهر” في هذا البث الكتابي لحظة بلحظة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

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يواصل يورجن كلوب الاعتماد على جو جوميز في منطقة قلب الدفاع في ظل إصابة لوفرين وماتيب.

يعود نابي كيتا للتشكيل الأساسي بعد أن غاب عن مباراة ولفرهامبتون في شوطها الأول لمنح الفرصة لأدم لالانا.

????تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – آندرو روبرتسون – فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد- فينالدو – جوردان هندرسون – جيمس ميلنر – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو.

أليسون بيكر – آندرو روبرتسون – فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد- فينالدو – جوردان هندرسون – جيمس ميلنر – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو. مراسل beIN “زياد منصور” يؤكد خروج نابي كيتا من التشكيل الأساسي في اللحظة الأخيرة بسبب تعرضه لإصابة في العمليات الإحمائية، وجيمس ميلنر يحل محل النجم الغيني.

????تشكيلة شيفيلد يونايتد اليوم: دين هندرسون – كريس باشام – جون إجان – جاك أوكونيل – بالدوك – لوندسترام – نوروود – جون فليك – إندا ستيفنس – ديفيد مكجولدريك – ليس موسييه.

دين هندرسون – كريس باشام – جون إجان – جاك أوكونيل – بالدوك – لوندسترام – نوروود – جون فليك – إندا ستيفنس – ديفيد مكجولدريك – ليس موسييه. ???? اليوم يَمر 364 يوم على آخر خسارة لليفربول في الدوري الإنجليزي، منذ أن سقط الفريق أمام مانشستر سيتي.

1″ انطلاق المباراة .. الدقيقة الأولى.

4″ ⚽???? جوووووووووووول….موووووووووووووو صلاح!

5″ بداية مذهلة للمباراة..بتمريرة عرضية جميلة من أندرو روبرتسون داخل منطقة الجزاء، تجد محمد صلاح الذي أنهاها في الشباك بحرفية عالية بعد هروبه من المدافع.

6″ صلاح يحتفل بهدفه العاشر بالدوري الانجليزي هذا الموسم.

8″ ????⚽️ بوووووووووووم…مهاجم شيفيلد ديفيد مكجولدريك يطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أليسون بيكر بقبضة اليد إلى ركنية..

13″ أوووووووووووه…هدف مؤكد يضيع من محمد صلاح..الحارس دين هندرسون يتصدى لتصويبة مُباغتة من حوالي 10 ياردات فقط.

13″ ???? جوردان هندرسون قدم تمريرة عرضية على طبق من فضة لمحمد صلاح في تلك اللقطة، وصلاح تعامل معها بحاسة الهداف بوضعها من لمسة واحدة، لكن تألق الحارس حال دون اهتزاز الشباك للمرة الثانية..كما قلت “بداية نارية” للمباراة.

24″ ليفربول يعتمد على الكرات العرضية بشكل واضح منذ نجاح محمد صلاح في التسجيل بعرضية روبرتسون.

30″ فرصة جديدة تضيع من محمد صلاح..تواجد على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد لكن كرته لم تكن مركزة بالقدر الكافي لتذهب خارج المرمى.

36″ سيطرة ميدانية لليفربول بالطول والعرض مع مناوشات على فترات للاعبي شيفيلد دون تحضير للهجمات..فقط محاولات لاستغلال الأخطاء الفردية في التمرير من لاعبي ليفربول، وهو شيء نادر الحدوث حتى هذه اللحظة نظرًا لضغط الضغط من لاعبي وسط شيفيلد.