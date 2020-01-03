بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، مساء اليوم الخميس 2-1-2020، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
المباراة في ختام مباريات الجولة الـ 21 التي تسبق انطلاق مباريات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بيومين فقط.
ليفربول فاز بصعوبة خلال المباراة الماضية أمام ولفرهامبتون حين ارتدى شعار أبطال العالم للمرة الأولى بعد عودته من قطر.
ولعبت تقنية VAR دور البطولة في تلك المواجهة، باحتساب هدف تقدم ليفربول في نهاية الشوط الأول بعد شك الحكم في لمس لالانا للكرة قبل وصولها إلى ساديو ماني، ثم إلغاء هدف لولفرهامبتون قبل نهاية الشوط الأول للاعب بيدرو نيتو.
يحتل ليفربول المركز الأول في جدول الترتيب العام برصيد 55 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي الذي طلب مدربه “جوارديولا” من محبي كرة القدم الإنجليزي “الصلاة” كي تعود المنافسة على اللقب من جديد خلال الأسابيع المقبلة.
ليفربول 2-0 شيفيلد يونايتد
ستاد آنفيلد روود (ليفربول)
انتهت
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر “النصي” لأحداث مباراة ليفربول وشيفيلد في ختام الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم على ملعب آنفيلد.
- ???????????? سيكون معكم “محمود ماهر” في هذا البث الكتابي لحظة بلحظة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- ♻️ لا تنسوا تحديث الصفحة كل دقيقة ليصلكم كل ما هو جديد عن المباراة، سواء أهداف أو بطاقات أو تغييرات أو لمحات فنية.
- يواصل يورجن كلوب الاعتماد على جو جوميز في منطقة قلب الدفاع في ظل إصابة لوفرين وماتيب.
- يعود نابي كيتا للتشكيل الأساسي بعد أن غاب عن مباراة ولفرهامبتون في شوطها الأول لمنح الفرصة لأدم لالانا.
- ????تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – آندرو روبرتسون – فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد- فينالدو – جوردان هندرسون – جيمس ميلنر – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو.
- مراسل beIN “زياد منصور” يؤكد خروج نابي كيتا من التشكيل الأساسي في اللحظة الأخيرة بسبب تعرضه لإصابة في العمليات الإحمائية، وجيمس ميلنر يحل محل النجم الغيني.
- ????تشكيلة شيفيلد يونايتد اليوم: دين هندرسون – كريس باشام – جون إجان – جاك أوكونيل – بالدوك – لوندسترام – نوروود – جون فليك – إندا ستيفنس – ديفيد مكجولدريك – ليس موسييه.
- ???? اليوم يَمر 364 يوم على آخر خسارة لليفربول في الدوري الإنجليزي، منذ أن سقط الفريق أمام مانشستر سيتي.
- 1″ انطلاق المباراة .. الدقيقة الأولى.
- 4″ ⚽???? جوووووووووووول….موووووووووووووو صلاح!
- 5″ بداية مذهلة للمباراة..بتمريرة عرضية جميلة من أندرو روبرتسون داخل منطقة الجزاء، تجد محمد صلاح الذي أنهاها في الشباك بحرفية عالية بعد هروبه من المدافع.
- 6″ صلاح يحتفل بهدفه العاشر بالدوري الانجليزي هذا الموسم.
- 8″ ????⚽️ بوووووووووووم…مهاجم شيفيلد ديفيد مكجولدريك يطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أليسون بيكر بقبضة اليد إلى ركنية..
- 13″ أوووووووووووه…هدف مؤكد يضيع من محمد صلاح..الحارس دين هندرسون يتصدى لتصويبة مُباغتة من حوالي 10 ياردات فقط.
- 13″ ???? جوردان هندرسون قدم تمريرة عرضية على طبق من فضة لمحمد صلاح في تلك اللقطة، وصلاح تعامل معها بحاسة الهداف بوضعها من لمسة واحدة، لكن تألق الحارس حال دون اهتزاز الشباك للمرة الثانية..كما قلت “بداية نارية” للمباراة.
- 24″ ليفربول يعتمد على الكرات العرضية بشكل واضح منذ نجاح محمد صلاح في التسجيل بعرضية روبرتسون.
- 30″ فرصة جديدة تضيع من محمد صلاح..تواجد على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد لكن كرته لم تكن مركزة بالقدر الكافي لتذهب خارج المرمى.
- 36″ سيطرة ميدانية لليفربول بالطول والعرض مع مناوشات على فترات للاعبي شيفيلد دون تحضير للهجمات..فقط محاولات لاستغلال الأخطاء الفردية في التمرير من لاعبي ليفربول، وهو شيء نادر الحدوث حتى هذه اللحظة نظرًا لضغط الضغط من لاعبي وسط شيفيلد.
- 45″ شيفيلد بدا عليه الاستسلام في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول..اللاعبون ينتظرون ما سيقوله المدير الفني بين الشوطين.
- 45+1″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-0..ونجم الشوط الأول كان محمد صلاح بإمتياز.
- استراحة قصيرة ونعود إليكم لرصد أحداث الشوط الثاني الذي نأمل أن يكون عامر بالأحداث، ونرى ردة فعل من شيفيلد.
- 45″ ♻️ عودة الشوط الثاني الآن..
- 48″ أفضلية لليفربول في بداية الشوط الثاني..
- 59″ أوووووووووووه….القائم الأيمن يتصدى لتمريرة من محمد صلاح كانت في طريقها لفيرجيل فان دايك داخل منطقة الجزاء..لكنها مرت من فوق رأس فان دايك وعبرت وباغتت الحارس الذي وجده في يده بعد أن ارتدت من القائم وسارت على خط المرمى!! لعبة غريبة…
- 60″ استحواذ وتدوير مثالي للكرة من قدم لقدم بين لاعبي ليفربول
- 64″ ⚽️ جوووووووووووول…ليفربول يتقدم بالهدف الثاني 2-0.
- 65″ ???????? هجمة مرتدة قادها ماني من على الرواق الأيمن، ثم مرر إلى محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء، أعادها إليه صلاح بكرة بينية مذهلة في العمق الدفاعي لشيفيلد يونايتد، وضعت ساديو ماني في مواجهة مباشرة مع الحارس ليسدد في جسده ثم ترتد إليه ويسجل منها بتسديدة قوية في الشباك.
- 66″ عملية ثنائية ممتازة بين صلاح وماني.
- 66″ ???? أوليفر مكبراين يأخذ مكان ليس موسييه في تشكيلة شيفيلد يونايتد على أمل تحسين أداء الخط الأمامي في قادم الدقائق.
- 67″ ???? نزول بيلي شارب بدلاً من ديفيد مكجولدريك ليكون ثاني تغييرات شيفيلد..
- 74″ يا ماااااااني يا طمااااااع… اخترق من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وبدلاً من التمرير بالعرض إلى ميلنر أو صلاح أو فيرمينو، قرر التسديد في الزاوية الضيقة ليتصدى الحارس بين هندرسون بسهولة.
- 75″ جمهور ليفربول سعيد .. يهتف ويغني.. بدأوا يشعروا أن لقب الدوري يقترب مع كل فوز يتحقق..
- 77″ الفريق الأحمر مسيطر بشكل كامل على المباراة، لدرجة أن فان دايك وجو جوميز دائمًا على دائرة خط الوسط يقومان بتوزيع الكرات يمينًا ويسارًا.. ما هذه الروعة يا كلوب؟
- 78″ ???? ساديو ماني يترك مكانه للبلجيكي ديفوك أوريجي في تشكيلة ليفربول
- 79″ ???? البوسني محمد بيسيتش يحل محل أوليفر نوروود كثالث تغييرات مدرب شيفيلد.
- 85″ دخلنا على آخر خمس دقائق في المباراة، ولا يزال التقدم لليفربول، والأفضلية في الأداء والمستوى الفني والبدني لليفربول..لا وجود لشيفيلد!
- 87″ ???? أوووووووووووووووووه!!! حمد لله على السلامة يا شيفيلد…البديل أوليفر مكبراين يُهدر هدف محقق بنسبة 100٪ على شيفيلد. مكبراين فشل في استغلال تمريرة عرضية من جاك أوكونيل من الجهة اليسرى، وصلت إليه داخل منطقة الستة وهو بمفرده تمامًا، لكنه سددها بطريقة سيئة لترتفع الكرة إلى الأعلى ويسمك بها الحارس أليسون بيكر.
- 89″ ???? يورجن كلوب يزج الآن بآدم لالانا بدلاً من روبرتسون.
- 92″ ???? تغيير تكريمي للنجم المصري محمد صلاح بسحبه في الوقت بدل من الضائع كي يحصل على تحية الجمهور .. والآن يشارك الموهوب هارفي إيليوت.
- 93″ الوقت لم يسعف إيليوت للتعبير عن نفسه.. والحكم يطلق صافرة نهاية المباراة.
- جمهور ليفربول يحيي أندري روبرتسون بشكل خاص جدًا على خط التماس .. واللاعب يذهب إليهم لرد التحية.
- ليفربول يرفع رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 58 نقطة.
- ليفربول فوت على شيفيلد يونايتد استغلال فرصة النتائج السلبية التي تعرضت لها أندية ولفرهامبتون وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي في هذه الجولة.
- شيفيلد يتجمد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.
- إلى هنا ينتهي البث المباشر للمباراة.
- اضغط هنا للتعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
- اضغط هنا للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 21
- ???? عطلة نهاية أسبوع سعيدة على الجميع…سهرة سعيدة وتصبحون على خير.
- إلى اللقاء ????
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