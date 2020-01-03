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أهداف مباراة العين وشباب الأهلي دبي فى دوري الخليج العربي الإماراتي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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عزز شباب الأهلي دبي صدارته لترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، وذلك عقب فوزه على مضيفه العين 2 / 1 ، مساء اليوم الخميس 2-1-2020، في منافسات المرحلة الثانية عشر.

وتقدم العين في الدقيقة 49 عن طريق الياباني تسوكاسي شيوتاني، قبل أن يسجل أحمد خليل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 80 سجل حارب سهيل هدف الفوز لشباب الأهلي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة.

ورفع شباب الاهلي دبي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد العين عند 21 نقطة في المركز الخامس.

إليكم اهداف مباراة العين وشباب الاهلي دبي اليوم 

الهدف الاول للعين

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الهدف الاول لشباب الاهلي

الهدف الثاني لشباب الاهلي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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