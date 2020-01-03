صدمة | الرباط الصليبي يُدمر موسم مدافع آرسنال “كالوم تشامبرز”

كشف نادي أرسنال الإنجليزي، الخميس، عن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعب كالوم تشامبرز.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “تعرض تشامبرز لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور”.

وأضاف البيان “أصيب تشامبرز بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى وخضع بالفعل لعملية جراحية ناجحة في لندن”.

وتعرض تشامبرز للإصابة خلال مباراة أرسنال وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.

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وشارك تشامبرز في 18 مباراة هذا الموسم مع أرسنال، ونجح في التسجيل مرة وصناعة 4 أهداف.

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