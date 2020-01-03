

استمر ليفربول في مسيرته الوردية هذا الموسم معززاً ريادته المطلقة بفوز جديد على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-0 الخميس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



في معقله "أنفيلد"، لم يمهل صاحب الأرض ضيفه أكثر من 4 دقائق لافتتاح باب التهديف بفضل نجمه المصري محمد صلاح، هذا الأخير الذي منح زميله السنغالي ساديو ماني فرصة توقيع الهدف الثاني وتأمين الفوز (65).



وثبّت ليفربول نفسه، لاسيما على ملعب أنفيلد، كفريق يحلّق خارج المنافسة محلياً هذا الموسم، إذ تعود خسارته الأخيرة في الدوري الممتاز إلى الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 أمام مانشستر سيتي (1-2)، ومنذ تلك المباراة، لم يعرف ليفربول طعم الخسارة في 37 مباراة في الـ"بريميرليغ".



بهذا الفوز التاسع عشر في الموسم من مجموع 20 مباراة، رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 58 بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي ويبقى الفارق مرشح للارتفاع في حال نجح الـ"ريدز" في تحقيق الانتصار في مباراته المؤجلة التي ستجمعه بوست هام في وقت لاحق.



أمّا شيفيلد يونايتد فقد توقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الثامن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح وماني يمنحان ليفربول فوزاً جديداً وتحليقاً أعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.