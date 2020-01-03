اونلاين | مشاهدة مباراة محمد صلاح| نتيجة مباراة ليفربول ضد شيفيلد| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر هدف salah

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ويشهد ملعب أنفيلد رود مواجهة هامة بين فريقي ليفربول الإنجليزي KORA STAR بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ونادي شيفيلد يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد قبل الجولة 21

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هذا ويحتل ليفربول LIVE7HD صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، مقابل 29 نقطة لبرايتون في المركز الثامن.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم الخميس 2 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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وومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المباراة باتشكيل التالي.

أليسون

أرنولد – فان دايك - جوميز – روبيرستون

هيندرسون – فينالدوم - كيتا

ماني – فيرمينو – صلاح.