اونلاين | «اونلاين» يلاكوره: مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus liverpool رابط مباشر ليفربول filgoal

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ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح نادي شيفيلد يونايتد في ملعب أنفيلد رود، في الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل تعزيز صدارة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة وشيفيلد يونايتد ، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبيرستون.

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خط الوسط: جوردان هيندرسون – نابي كيتا – جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة شيفيلد يونايتد متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.

ويحتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقاط MOB IKORA بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقفطة.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

تابع بث حي لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد COOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة 2beIN Sports HD بتعليق علي محمد علي وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم السبت 2 يناير بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.