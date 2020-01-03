رياضة | عاجل.. برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على وجود مخطط جديد من نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية، أن هناك مخطط من قبل جوسيب ماريا بارتيميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، من أجلب استعادة خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن نادي برشلونة يعتقد أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، هو البديل الأنسب لخلافة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد البلوجرانا، والذي أقترب من إنهاء مسيرته الكروية، بسبب كبر سنه.

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وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن لاعب برشلونة السابق أصبح يإمكانه الرحيل في نهاية مايو القادم،من خلال إبلاغهم برغبته في الرحيل، ومن المحتمل عدم فرض أي عقوبات عليه، على أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتحديد المبلغ المفترض على نيمار دافعه كتعويض لنادي باريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة: "هناك صعوبة كبيرة في انتقال كيليان مبابي، نجم باريس أو هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الانجليزي، لذلك يعد نيمار البديل الأفضل والأنسب خاصة في ظل رغبته في العودة للبلوجرانا.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قام في الانتقالات الصيفية القادمة بالدخول في مفاوضات مع نجم النادي الباريسي من أجل التعاقد معه لكن دون فائدة بسبب تمسك رئيس النادي بخدمات اللاعب ومطالبة البلوجرانا بدفع مقابل مادي يقدر بنحو 300 مليون دولار للحصول على خدماته.