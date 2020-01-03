رياضة | موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين AL HILAL watch

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين AL HILAL watch والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي الموعد التفصيلي لمباراة الهلال ضد الفيصلي، في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، حيث تمثل المباراة للزعيم الهلالي فرصة لمواصلة المسيرة نحو لقب آخر يدعم به ألقابه عبر التاريخ.

وكان قد توج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا وقد أنهى مشاركته في كأس العالم للأندية بالمركز الرابع بعدما قدم مستوى رائعًا.

فيما خرج الهلال السعودي من البطولة العالمية عقب السقوط أمام فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي، ثم خسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مونتيري المكسيكي صاحب الرصيد الكبير في البطولة من حيث المشاركات، وذلك بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

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تقام مباراة الهلال ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي في تمام الساعة 6.50 بتوقيت القاهرة، 7.50 بتوقيت مكة المكرمة، 16:50 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الهلال ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

تقام مباراة الهلال ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

تذاع مباراة الهلال ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي عبر الرياضية السعودية 1.