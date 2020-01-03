رياضة | طارق العشري يعلق على فوز الحرس أمام براميدز في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري يعلق على فوز الحرس أمام براميدز في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود بعد الفوز على براميدز بهدف نظيف في الجولة العاشرة من الدوري المصري عن استياؤه من التحكيم.

وقال العشري في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر:"كان لدينا هدف صحيح وركلة جزاء أمام براميدز اليوم وميزانية حرس الحدود تساوي قيمة لاعب واحد من لاعبي براميدز".

واختتم العشري تصريحاته قائلاً :"أتمنى تدريب منتخب مصر ولكن ترشيحي لتدريبه أمر مستحيل".