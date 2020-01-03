رياضة | محمد صلاح يحصل على تقييم مميز في مباراة ليفربول ضد شيفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحصل على تقييم مميز في مباراة ليفربول ضد شيفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم مميز في مباراة فريقه ليفربول أمام نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي أقيمت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول وانتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم اللاعبين بعد نهاية المباراة بين نادي ليفربول و نظيره نادي شيفيلد يونايتد حيث حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي تقييم 8.1 من 10 وهو ثاني أعلي تقييم في المباراة بعد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني والذي حصل علي تقييم 8.2.

يذكر أن المباراة بين نادي ليفربول و نظيره نادي شيفيلد يونايتد إثارة كبيرة و سيطرة تامة من قبل اللاعبين حيث سجل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح الهدف الأول لفريقه وأضاف المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للريدز ليحسم نادي ليفربول المباراة ليحصل علي ثلاث نقاط هامة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يستمر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 21 جولة برصيد 58 نقطة بينما ظل نادي شيفيلد يونايتد في المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بعد الخسارة بثنائية أمام نظيره فريق ليفربول.