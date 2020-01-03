رياضة | أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

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تأهل أهلي جدة إلى دور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه المثير والصعب 1 - صفر على مضيفه الفيحاء اليوم الخميس في دور الستة عشر للبطولة.

وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق نجمه السوري عمر السومه في الدقيقة 83.

وأهدر الفيحاء فرصة ثمينة لإدراك التعادل وتمديد المباراة لوقت إضافي، بعدما أضاع لاعبه التشيلي روني فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 89.

بدأت المباراة بمرحلة جس النبض خلال الدقائق الأولى، قبل أن تشهد الدقيقة الثامنة الفرصة الأولى للأهلي عن طريق الجزائري يوسف البلايلي، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية.

ونفذ البلايلي الركلة الركنية، حيث سدد مباشرة في المرمى، لكن الأردني عامر شفيع، حارس مرمى الفيحاء، أبعد الكرة بصعوبة لركنية أخرى لم تسفر عن شيء.

وأرسل البلايلي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 15، لكن الكرة مرت بغرابة من أمام زميله دجانيني تفاريس، الخالي من الرقابة، لتذهب إلى ركلة مرمى.

بمرور الوقت، بدأ الفيحاء مبادلة الأهلي الهجمات، وسنحت له أول فرصة لهز الشباك في الدقيقة 20، عندما تهيأت الكرة للاعبه صامويل أوسو داخل المنطقة، ليسدد دون مضايقة من أحد، غير أن الأرض انشقت عن محمد آل فتيل، مدافع الأهلي الذي أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

ورد الأهلي بهجمة منظمة في الدقيقة 25، حيث تلقى نجمه السوري عمر السومه تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، لكنه فشل في تسديد الكرة لتمر من أمامه إلى خارج الملعب.

حاول الأهلي استخدام سلاح التسديدات بعيدة المدى في ظل التكتل الدفاعي للفيحاء، حيث أطلق جوزيف دي سوزا قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 32، أمسكها شفيع بثبات.

أجرى الأهلي تبديله الأول، الذي جاء اضطراريا في الدقيقة 37 بنزول يزيد البكر بدلا من سعيد المولد المصاب.

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وعلى عكس سير اللعب، كاد الفيحاء أن يبادر بالتسجيل في الدقيقة 41، عبر لاعبه أحمد بامسعود، الذي سدد قذيفة رائعة من ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومثلما كانت الأحوال في الشوط الأول، بدأ الشوط الثاني بهدوء من كلا الفريقين، قبل أن يبدأ الأهلي السيطرة على مجريات الأمور، حيث أضاع السومه فرصة محققة في الدقيقة 60، عندما تابع تمريرة عرضية من جهة اليسار عن طريق عبدالفتاح عسيري، ليسدد ضربة رأس لم تكن متقنة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وسدد محمد خبراني من خارج المنطقة في الدقيقة 63 لكن الكرة ذهبت سهلة لأحضان عامر شفيع، ليهدر بعدها البرتغالي أرسينيو مارتينز فرصة محققة للفيحاء في الدقيقة 65، بعدما تلقى تمريرة من الناحية اليسرى ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، غير أن الكرة هزت الشباك من الخارج.

دفع الفيحاء بتبديله الأول في الدقيقة 68 بنزول عبدالكريم القحطاني بدلا من عبدالله المطيري.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، قبل أن يفاجيء روني فيرنانديز لاعب الفيحاء الجميع بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 77، علت العارضة بقليل.

وعاد فيرنانديز ليهدر فرصة أخرى في الدقيقة 79، حينما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن ياسر المسيليم، حارس مرمى الأهلي، كان لها بالمرصاد.

وجاءت الدقيقة 82 لتشهد هدفا لمصلحة الأهلي عن طريق السومه، الذي تابع تمريرة عرضية من جهة اليسار عبر البلايلي، عجز دفاع الفيحاء عن إبعادها بشكل صحيح لتصل للنجم السوري، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لترتطم الكرة بباطن القائم الأيمن وتسكن الشباك.

دفع الأهلي بتبديله الاضطراري الثاني في الدقيقة 84 بنزول سلمان المؤشر بدلا من البلايلي المصاب، فيما رد الفيحاء بتبديل آخر بنزول حمد الجهيم بدلا من عمر المزيعل.

ومن أول كرة تصل للجهيم، حصل لاعب الفيحاء على ركلة جزاء احتسبتها تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بعدما تعرض للإعاقة داخل المنطقة من جانب لوكاس ليما مدافع الأهلي، لينفذ فيرنانديز الركلة لكنه أهدرها بعدما وضع الكرة على يسار المسيليم الذي تصدى للكرة ببراعة.

وأضاع الأهلي أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، الذي بلغ سبع دقائق، حيث أهدر دجانيني الفرصة الأولى في الدقيقة الثالثة، حينما سدد صاروخا مدويا من خارج المنطقة أبعدها شفيع باقتدار لركنية لم تستغل.

وأهدر السومه فرصة ثانية مؤكدة في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، بعدما واصل شفيع تألقه وأبعد تسديدته لركنية لم تثمر عن أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز مثير للأهلي 1 - صفر على الفيحاء.