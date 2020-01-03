رياضة | حارس ليفربول يتوج بجائزة أفضل لاعب في البرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ليفربول يتوج بجائزة أفضل لاعب في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي أليسون بيكير بجائزة "سامبا" كأفضل لاعب برازيلي متواجد في أوروبا، عن العام المنصرم 2019.

ودخل أليسون التاريخ من أوسع أبوابه، كونه أول حارس في تاريخ البرازيل يفوز بتلك الجائزة.

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وإشتهرت البرازيل بتقديم اللاعبين المهاريين، لا سيما في خطي الوسط والهجوم، إلا أن حصول اللاعب على لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ليفربول، ولقب كأس كوبا أميركا مع منتخب البرازيل، كفل له حسم اللقب بسهولة.

وتفوق أليسون على زميله روبيرتو فيرمينو، صاحب الجائزة في عام 2018 ونجم دفاع باريس سان جيرمان تياجو سيلفا، وزميله الثالث في صفوف الريدز فابينيو.

وحصل أليسون على نسبة 35.54% من مجموع الأصوات، مقابل 23.48% لفيرمينو، و 10.46% لتياجو سيلفا، فيما توزعت باقي نسبة التصويت على بقية المرشحين.