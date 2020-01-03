رياضة | حصاد وترتيب الدور الأول لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد وترتيب الدور الأول لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق السكة الحديد، في الحفاظ على صدارة، المجموعة السادسة، من دوري القسم الثالث، خلال منافسات، الدور الأول، للموسم الحالي.

ويقدّم "الخليج 365 الرياضي" حصاد وملامح وأرقام الدور الأول :

- عدد جولات الدور الأول 15 جولة.

- عدد فرق المجموعة 15 فريق.

- عدد مباريات الجولة 7 مباريات.

- عدد مباريات الدور الأول 105 مباراة.

- عدد أهداف الدور الأول 233 هدف.

- أقوى هجوم السكة الحديد 27 هدف.

- أضعف هجوم بنها سجل 8 أهداف.

- أقوى دفاع الماظة عليه 8 أهداف.

- أضعف دفاع سراى القبة عليه 33 هدف.

- عدد مرّات الفوز في الدور الأول 75 فوزأ.

- عدد مرّات، التعادل 30 تعادل منهم (14 تعادل سلبى، و16 تعادل ايجابي).

هدفين المجموعة

يتصدر قائمة هدافي المجموعة مصطفى جعفر، مهاجم فريق السكة الحديد الذي ثم الاستغناء عنه برصيد 8 أهداف، يليه محمد الفيل لاعب البلاستيك برصيد 7 أهداف، ومحمد زكي لاعب مصر للتأمين برصيد 6 أهداف، محمد عرفه لاعب الغابة صاحب الـ 6 أهداف.

أهداف الدور الأول

الجولة الأولى 12 هدف، الجولة الثانية 23 هدف، الجولة الثالثة 12 هدف، الجولة الرابعة 9 أهداف، الجولة الخامسة 18 هدف، الجولة السادسة 18 هدف، الجولة السابعة 14 هدف، الجولة الثامنة 16 هدف، الجولة التاسعة 12 هدف، الجولة العاشرة 18 هدف، الجولة الحادى عشر 19 هدف، الجولة الثانية عشر 18 هدف،

الجولة الثالثة عشر 16 هدف، الجولة الرابعة عشر 14 هدف، الجولة الخامسة عشر 14 هدف.

إستقرار8 أندية



- إستقرت 8 أندية على المديرين الفنيين، هم، جمعة مشهور في السكة الحديد، عبد الحميد ميدو في الغابة، طه شحاته في الشمس، محمد عابدين في بطا، خالد سعد في الأميرية، على سليمان في المرج، إبراهيم هيكل في بهتيم، أحمد علي ألماظة.

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تغيير المدربين

- مصر للتأمين تعيين عمرو عبده المدرب العام بدلا من إكرم عبد المجيد.

- اتحاد الشرطة تعيين عفت نصار بدلا من توفيق صقر.

- بنها تعيين محمد عثمان بدلا من محمد عبد الرؤوف.

- العبور تعيين عطيه السيد بدلا من مدحت قنديل .

- طوخ تعيين محمد خطاب بدلاً من مسعد العليمى.

- سراى القبة تعيين عماد السيد المدرب العام للفريق بدلاً من محسن يوسف الذي انتقل مدرب عام في فريق الماظة.

- البلاستيك تعيين أحمد البدري المدرب العام بدلاً من تامر عبد الخالق لمدة أسبوعين، ثم عاد عبد الخالق مجدداً كمدير فني لفريق.

المنافسة في القمة والقاع

يتصدر فريق السكة الحديد القمة برصيد 29 نقطة، يلية مصر للتأمين، برصيد 26 نقطة، والبلاستيك والعبور، والماظة، 23 نقطة، وشباب بطا 22 نقطة.

وفي وسط الجدول، يقع الغابة وبهتيم برصيد 18 نقطة، واتحاد الشرطة 19 نقطة.

وفي القاع يتصارع 4 فرق، للبقاء، إذ يتذيل سراى القبة المجموعة برصيد 5 نقاط،

والاميرية وبنها 12 نقطة، وطوخ 15 نقطة.

ترتيب المجموعة السادسة عقب ختام الدور الأول

1- السكة الحديد 29 نقطة

2- مصر للتأمين 26 نقطة

3- العبور 23 نقطة

4- البلاستيك 23 نقطة

5- ألماظة 23 نقطة

6- شباب بطا 22 نقطة

7- الشمس 20 نقطة

8- المرج 20 نقطة

9- الشرطة 19 نقطة

10- بهتيم 18 نقطة

11- الغابه 18 نقطة

12- طوخ 15 نقطة

13- بنها 12 نقطة

14- الأميرية 12 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط