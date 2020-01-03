رياضة | أخبار برشلونة اليوم الخميس: قرار بيع نجم الفريق و180 مليون تحسم الصفقة الكبري لصالح البرسا وصرف النظر عن ضم صفقتي الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الخميس: قرار بيع نجم الفريق و180 مليون تحسم الصفقة الكبري لصالح البرسا وصرف النظر عن ضم صفقتي الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 2 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق إسبانيول في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 2 - 1 - 2020 :-

- تدريبات برشلونة تزف خبراً سعيداً للجماهير

أنهى فريق برشلونة أول تدريب له اليوم الخميس، عقب انتهاء فترة التوقف بسبب أعياد الميلاد استعداداً لمواجهة إسبانيول السبت المقبل، في الدوري الإسباني، وشهد التدريب عودة كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأرتورو فيدال، وكان اللاعبون الثلاثة، إضافة إلى الحارس نيتو، قد حصلوا على إذن من مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، للاحتفال بأعياد الميلاد برفقة عائلاتهم في بلادهم، إلا أن الحارس البرازيلي عاد قبل الموعد المحدد بسبب إصابة الحارس تير شتيجن.

- مفاجأة.. نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن نجم الفريق المصاب

شهدت تدريبات نادي برشلونة الجماعية اليوم عودة الشاب الإسباني إنسو فاتي نجم الفريق، وقد شارك فاتي في تدريبات نادي برشلونة الجماعية اليوم بشكل طبيعي حتى النهاية مع باقي الفريق عقب تعافيه من الإصابة، وكان فاتي يعاني من إصابة قوية في الساق تسببت في غيابه لفترة عن الملاعب وعن مران برشلونة.

- أرتيتا يقلب الطاولة على برشلونة.. أرسنال يقترب من خطف نجم البارسا

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، إلى أن صامويل أومتيتي مدافع البارسا الذي كان حاضرا مساء أمس في ملعب الإمارات لمتابعة مباراة أرسنال واليونايتد، وتجمهر حوله عشاق أرسنال للحصول على توقيعه، وهو محبوب من جماهير المدفعجية، ويسعى الجانرز للاستفادة من هذا الحب الكبير من جماهير أرسنال لضم اللاعب الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد طلب ارتيتا تدعيم خط الدفاع في الميركاتو.

- مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام إسبانيول

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي مدرب برشلونة قد يمنح ريكي بويج لاعب وسط الفريق الشاب فرصة المشاركة في مباراة إسبانيول المقبلة، واشارت الصحيفة إلى أن خروج كارليس آلينيا على سبيل الإعارة من برشلونة مع إصابة آرثر ميلو بالإضافة إلى وضع التشيلي أرتورو فيدال قد يتيح المجال لبويج للعب مباراته الأولى مع البارسا هذا الموسم.

- برشلونة يوافق على رحيل نجم جديد عن الكامب نو

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اشارت التقارير إلى أن برشلونة وافق على رحيل الظهير الأيمن سيميدو في الصيف المقبل بعد خروجه من حسابات فالفيردي مدرب الفريق، واكدت التقارير على أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع سيميدو، حيث يأتي تحرك الشياطين الحمر بعد عدم الاقتناع بأداء آرون وان بيساكا مع الفريق، حتى الآن.

- برشلونة يحدد سعر مدافعه

أشارت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني، أن إدارة البارسا لن تتخلى عن خدمات سيميدو بأقل من 50 مليون يورو، واضافت سبورت، أن وكيل اللاعب جورجي مينديز إجتمع بالفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة في دبي، من أجل حسم مستقبل اللاعب في ملعب كامب نو.

- مهاجم دينامو زغرب يطلب العودة لبرشلونة

عبر الإسباني الشاب داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي عن سعادته الكبيرة بالاهتمام الذي يلقاه من قبل برشلونة للتعاقد معه، وفي تصريحات صحفية اليوم قال أولمو :"لا أعرف ما إذا كان البارسا يريدني الآ في يناير أو في السوق الصيفي، ولكن إذا كان هناك اتفاقا بين الاندية، فأنا أفضل أن أذهب للبارسا الآن في يناير".

نيمار إلى برشلونة مقابل 175 مليون يورو

يرغب برشلونة في استعادة خدمات لاعبه السابق والذي انتقال في صيف ٢٠١٧ بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة بقيمة ٢٢٢ مليون ‬يورو. ‫وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن إدارة البارسا قررت دفع (180) مليون يورو الصيف المقبل، وهو بند خروج نيمار من باريس سان جيرمان وفقا لقوانين الفيفا".‬

برشلونة يتخلى عن كين ومبابي