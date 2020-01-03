رياضة | أخبار الزمالك اليوم| عبد الله السعيد يصدم الفارس الأبيض وعرض ضخم لخطف نجم الأهلي وقرار مفاجئ من مرتضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم| عبد الله السعيد يصدم الفارس الأبيض وعرض ضخم لخطف نجم الأهلي وقرار مفاجئ من مرتضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 2 يناير العديد من الاخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها فوز الفريق على أسوان في الدوري وصدمة من عبد الله السعيد وعرض ضخم لخطف نجم الأهلي وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يفوز على أسوان بثنائية

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي أسوان بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحديد موعد إنطلاق قناة الزمالك

نجح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك في التوصل لاتفاق مع إعلام المصريين على ظهور قناة النادي بشكل رسمي يوم 11 يناير الجاري، على أن يتم البدء في تسجيل الحلقات يوم 9 من الشهر ذاته.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

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دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد فتحي جوكر القلعة الحمراء من أجل ضمه في يناير الجاري، مستغلا توقف مفاوضات التجديد بين الأهلي واللاعب في الفترة الحالية.

ويأمل الزمالك في استغلال تعثر مفاوضات التجديد للتعاقد مع أحمد فتحي خاصة أن الفريق الأبيض يعاني على مستوى الظهير الأيمن بعد فسخ التونسي حمدي النقاز لعقده مع الفارس الأبيض.

عبد الله السعيد يصدم الزمالك

جدد نادي بيراميدز عقد عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق لمدة موسمين في ظل أنباء ارتباطه بالانتقال لنادي الزمالك في الفترة القادمة.

وينتهي تعاقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه تلقى بعض العروض من بينها الزمالك والذي حرص خلال الفترة الماضية على ضم اللاعب لتعزيز الصفوف.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي الزمالك إلى 18 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي طنطا يوم الأحد القادم 5 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.