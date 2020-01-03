رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: فضيحة تُهدد نجم الريال ورصد مبلغا خرافيا لضم أكبر صفقتين و3 لاعبين خارج الفريق الملكي بأمر زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: فضيحة تُهدد نجم الريال ورصد مبلغا خرافيا لضم أكبر صفقتين و3 لاعبين خارج الفريق الملكي بأمر زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 2 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق إبرام أي صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ضربة تهدد نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن سيدة إنجليزية تدعى إلزا إيزاك ادعت أنها أنجبت طفلاً من البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من علاقة سرية جمعتهما عندنا كان يلعب لصالح تشيلسي وأثناء إقامته في لندن قبل أن يرحل إلى إسبانيا وينضم إلى ريال مدريد في موسم 2018/2019.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن إلزا أنجبت الطفل إينزو في تاريخ سبتمبر 2017 وقبل ذلك كان كورتوا انفصل عن زوجته مارتا بسبب مشاكل تتعلق بعدم رغبتها في البقاء بإنجلترا وأرادت العودة إلى مدريد خاصة بعد أن أنجبت الطفل الثاني نيكولاس وعلى الرغم من ذلك أصر كورتوا على عدم الاعتراف بإينزو من علاقته السرية من إلزا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إلزا نشرت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تنشر من صور الطفل إنيزو ودائماً يظهر مرتدياً زي حارس مرمى ريال مدريد ورقم 13 الذي يرتديه كورتوا ومعه لقب (بابا) مكان الاسم.

أخبار ريال مدريد اليوم

- أنباء سارة لجمهور الملكي قبل مواجهة خيتافي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لم يمنح لتعبيه أي راحة وواصل تدريباته في اليوم الأول من عام 2020 بعد أن استمتع اللاعبين بالليلة الأخيرة من العام.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن تدريبات اليوم الأول شهدت خبرين سارين لزيدان وهما تماثل كلاً من مارسيلو ولوكاس فاسكيز نجمي الفريق للشفاء من إصابتهما بشكلٍ كامل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كلا اللاعبين شاركا في تدريبات الملكي وأصبحا جاهزين بالفعل للمشاركة أمام خيتافي في مباراة يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الأمر نفسه ينطبق على نجم خط الوسط الكولومبي خيمس رودريجيز الذي تعافى بنسبة مئة في المئة من إصابته في الركبة.

- نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري البرازيلي

كشفت تقارير صحفية عن انتقال البرازيلي لوكاس سيلفا نجم ريال مدريد إلى جريميو البرازيلي بعقد مدته أربع مواسم في صفقة انتقال حر بعد أن إنتهى عقده مع ريال مدريد.

وذكرت التقارير أن لوكاس سيلفا كان قد إنضم إلى ريال مدريد في 24 يناير 2015 قادماً من كروزيرو البرازيلي في صفقة كلفت خزائن الميرينجي 15 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن سيلفا عانى من مشاكل في القلب أثرت على إستمراره مع ريال مدريد وهددت مسيرته برمتها ولكنه بعد ذلك خاص عدة تجارب على سبيل الإعارة في الدوري البرازيلي ونادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكشفت التقارير أنه خلال فترة تواجده مع ريال مدريد، شارك سيلفا البالغ من العمر 26 عاماً في 9 مباريات فقط مع الفريق الملكي.

نشرة أخبار ريال مدريد الآن

- ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قرر عدم خوض سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني وسيواجه مانشستر سيتي في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زين الدين زيدان لن يتعاقد كعادته مع أي لاعب في الميركاتو الشتوي وأن الصفقات المحتملة مثل إريكسن وبول بوجبا سيتم تأجيلهما إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يرفض أن يضم أي لاعب في الميركاتو الشتوي كما هي عادته منذ أن تولى تدريب ريال مدريد في شتاء 2016 وأن الصفقة الوحيدة لريال مدريد في الميركاتو الشتوي كانت خلال السنوات الماضية في غياب زيدان.

- 3 نجوم مرشحين للرحيل عن الملكي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للإطاحة ببعض لاعبيه خارج قلعة "سانتياجو برنابيو" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد استقر على اسماء بعض اللاعبين المرشحين بقوة عن النادي الملكي خلال الميركاتو الشتوي الجاري نظرًا لعدم الحاجة لجهودهم في الفترة المقبلة.

ويريد ريال مدريد التخلص من بعض لاعبيه الذين خرجوا من حسابات "زيدان" مؤخرًا، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الاسباني، ودوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي. واللاعبين المرشحين لمغادرة ريال مدريد هم:

* خيسوس فاييخو: يريد فريق ريال مدريد إنهاء إعارة لاعبه الإسباني "فاييخو" من نادي وولفرهامبتون بسبب ابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه بالدوري الإنجليزي، ويرغب النادي الملكي في إعارة اللاعب لفريق آخر في ظل اهتمام ناديي اينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج بالتعاقد مع اللاعب.

* إبراهيم دياز: المرشح الثاني لمغادرة ريال مدريد في يناير الحالي اللاعب إبراهيم دياز والذي يعاني من قلة المشاركة مع الفريق الملكي، حيث لم يشارك سوي في 4 مباريات فقط مع الفريق.

* ماريانو دياز: وتضم قائمة المرشحين للرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" هذا الشتاء اللاعب ماريانو دياز والذي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق في الموسم الحالي.

- ريال مدريد يستعد لضم صفقة مزدوجة هي الأغلي في التاريخ

يسعي ريال مدريد الإسباني لضم صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي.

يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني، لعقد صفقة مزدوجة مفاجئة، بضم مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وشقيقه الأصغر إيثان، في صفقة هي الأغلي في التاريخ.

بحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن نادي ريال مدريد يريد ضم مبابي وشقيقه الأصغر (13 عاماً) إيثان معاً، في صفقة مزدوجة من باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد على استعداد لتقديم عرضاً هو الأغلى في التاريخ قدره 257 مليون جنيه إسترليني، لإغلاق صفقة مبابي، وكذلك جلبه شقيقه إيثان أيضاً.

أخر أخبار ريال مدريد اليوم

- ليفربول يرمي 77 مليون يورو لخطف مدافع قبل ريال مدريد

رصد نادي ليفربول الإنجليزي مبلغ 77 مليون يوور لضم دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية الإسباني المطلوب في ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليفربول يخطط لضم دييجو كارلوس لتدعيم خط الدفاع في ظل إصابة جويل ماتيب وعدم جاهزية لوفرين لقيادة الخط الخلفي بجوار فان دايك.

وكان دييجو كارلوس قد انتقل إلى إشبيلية من نادي نانت الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو

- مباريات ريال مدريد في بداية العام الجديد.. صدفة أم لعنة؟

سيحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على خيتافي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك يوم السبت المقبل 4 يناير بملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز.

ويواجه النادي الملكي شبح البدايات الضعيفة في أولى مباريات طيلة الأعوام الخمس الماضية.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم، تقريراً يوضح البدايات المتعثرة للنادي الملكي في الأعوام الماضية.

بالعودة ليناير من العام الماضي 2019، بدأ الريال العام بتعادل إيجابي خارج القواعد ضد فياريال بنتيجة 2-2، قبل أن يسقط في ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام ريال سوسيداد بثنائية دون رد، وذلك في عهد سانتياجو سولاري.

تكرر الأمر ذاته في إفتتاحية عام 2018 أثناء تولي المدرب الحالي زين الدين زيدان مقاليد الأمور، حيث تعادل أيضاً أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2-2، ثم سقط على أرضه أمام فياريال بهدف نظيف.

كان الإستثناء الوحيد من تلك الخيبات في مطلع عام 2017 مع زيدان، حيث فاز على أشبيلية بثلاثية بيضاء في كأس الملك، أعقبه خماسية نظيفة على غرناطة في الليجا.

وأطاحت لعنة بداية العام بالمدرب الأسباني رافائيل بينيتيز، الذي تعادل مع فالنسيا 2-2 في إفتتاح عام 2016.

ولم يسلم "صاحب العاشرة" كارلو أنشيلوتي من تلك اللعنة، حين خسر من فالنسيا بهدف دون رد في إفتتاح عام 2015.

ويبدو أن رحلة كولوسيوم ألفونسو بيريز لكن تكون سهلة على زيدان، حيث خسر رفاق خافيير بوردالاس مرة وحيدة هذا الموسم، مقابل خمس إنتصارات وتسع تعادلات في مشوار الفريق في الليجا هذا الموسم.