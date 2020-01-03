رياضة | تدريبات برشلونة تزف خبراً سعيداً للجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات برشلونة تزف خبراً سعيداً للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى فريق برشلونة أول تدريب له اليوم الخميس، عقب انتهاء فترة التوقف بسبب أعياد الميلاد استعداداً لمواجهة إسبانيول السبت المقبل، في الدوري الإسباني، وشهد التدريب عودة كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأرتورو فيدال.

وكان اللاعبون الثلاثة، إضافة إلى الحارس نيتو، قد حصلوا على إذن من مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، للاحتفال بأعياد الميلاد برفقة عائلاتهم في بلادهم، إلا أن الحارس البرازيلي عاد قبل الموعد المحدد بسبب إصابة الحارس تير شتيغن.

وشارك أيضاً في تدريب اليوم، من قطاع الناشئين كل من كويادو وكارليس بيريز وأنسو فاتي والحارس إنياكي بينيا.

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وشهد التدريب غياب كل من أرثر ميلو وعثمان ديمبيلي.

وسيعود الفريق الكاتالوني للتدريبات غداً استعداداً لمواجهة إسبانيول السبت المقبل، على ملعب كورنيلا إل برات.