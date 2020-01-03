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ليفربول يضرب شيفيلد بثنائية ويواصل تربعه على عرش البريميرليج 

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الخميس 2 يناير 2020

تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الممتاز.

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افتتح التسجيل محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من شوط المباراة الأول، من تسديدة بعد تمريرة عرضية من أندي روبيرستون.

ثم تمكن ساديو ماني من إضافة الهدف الثاني، بعد إنطلاقة من ماني بالكرة ومررها لمحمد صلاح، ثم مرر صلاح الكرة مجددًا بصورة رائعة لتصل إلى ماني، وسدد ماني في شباك هندرسون، ليسجل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول عند النقطة 58 يحتل بها صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عن النقطة 29 يحتل بها المركز الثامن.

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