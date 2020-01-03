انت الان تتابع مشاكل مورينيو مع توتنهام تبدأ من "قصر قامة" اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المدرب جوزيه مورينيو يتهم قصر قامة مدافعي توتنهام بالوقوف وراء 17 هدفا مني بها فريقه في 10 مباريات خاضها حتى الآن، فهل هذا صحيح؟

يدعي مورينيو أن مشكلة الدفاع في توتنهام سببها قصر قامة المدافعين. إذن قد يكمن الحل في مدافعين طوال القامة يمكنهم مجاراة القوة البدنية الهائلة لمهاجمي الدوري الإنجليزي. لكن قبل ذلك هل ما يدعيه مورينيو صحيح بالأساس؟

منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة تدريب توتنهام هوتسبير خلفا للأرجنتيني ماورسيو بوشيتينو في الثلث الأخير من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني خاض مع الفريق حتى الآن 10 مباريات في كافة المسابقات تلقت شباكه فيها 17 هدفا بالتمام والكمال، وهذه في الواقع مشكلة.

وقبل لقائه اليوم الأربعاء (أول يناير/ كانون الثاني 2020) مع مضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (برمييرليغ) يدعي مورينيو أن مدافعي فريقه "قصيرو القامة"، وأن هذه مشكلة كبيرة في سبيل منع الخصوم من تسجيل الأهداف في مرمى الفريق، بحسب ما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.

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وعلق "شبيشال ون" على مباراة الخميس الماضي، التي تأخر فيها توتنهام أمام ضيفه برايتون بهدف لصفر قبل أن ينجح في تحقيق التعادل ثم الفوز في الشوط الثاني 2-1، حيث سجل الضيوف هدفهم من ركلة حرة وقال "عندما أكون صغير الجسم وأنت أطول مني بـ15 سم تكون هناك أشياء مستحيلة في كرة القدم". وأضاف مورينيو "يجب علينا أن نتحسن لقد منيت شباكنا بأهداف كثيرة وهذا محبط جدا".

ويقول موقع "ذا صن" إن كثيرا من المتابعين سيعتبرون كلام مورينيو مبالغا فيه "لأن أربعة من المدافعين الذين شاركوا أمام نوريتش السبت الماضي، كانت قاماتهم أطول من 6 أقدام (أكثر من 185 سم) وهم توبي ألديرفيريلد و يان فيرتونخن، ودافينسون سانشيز وخوان فويث". وقد انتهت تلك المباراة بالتعادل 2-2.