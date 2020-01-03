شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الغساني.. موهوب تنس وسباحة وطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوحدة الصاعد يحيى الغساني، أنه إلى جانب كرة القدم، فإنه يمارس بعض الألعاب والهوايات الأخرى في وقت الفراغ، من بينها كرة التنس والسباحة والكرة الطائرة، وقال الغساني لـ«الإمارات اليوم»: أي شيء فيه حركة رياضية أو كرة، فإنني أقوم بممارسته، لزيادة مهاراتي في اللعب. ويعد الغساني من اللاعبين الشباب بفريق الوحدة، وينتظره مستقبل جيد، وظهر في الفترة الأخيرة بأداء مميز مع فريقه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | يحيى الغساني.. موهوب تنس وسباحة وطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.