الامارات | مدرب عجمان يمنح لاعبيه 5 أيام راحة قبل لقاء الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عجمان يمنح لاعبيه 5 أيام راحة قبل لقاء الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة خمسة أيام، عقب مباراة الفجيرة، التي جرت مساء أمس في الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وأعلن الرمادي، في تصريحات صحافية أن فريقه سيدخل عقب الراحة في معسكر داخلي، يتضمن التدريب على فترتين، ثم يخوض بعدها مباراتين وديتين، جاري الاتفاق لتحديد طرفيهما، في منتصف هذا الشهر، وقبل مباراة الجزيرة في الدوري، المقرر لها 23 الجاري على استاد راشد.
وأكد مدرب عجمان، أن لاعبيه في حاجة ماسّة لتلك الراحة، نظراً للضغط المتتالي للمباريات، سواء في بطولة دوري الخليج العربي، أو في كأس رئيس الدولة، إذ خاض الفريق ست مباريات خلال 18 يوماً فقط.
وقال: كل هذا العدد من المباريات أشعر اللاعبين بالإرهاق البدني، لذلك فضلنا أن نمنحهم كل هذه الراحة، ليستعيدوا حيويتهم ونشاطهم من جديد قبل مباراة الجزيرة.
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