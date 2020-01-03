الامارات | الأندية تتسابق في حب فهد مسعود بلمسة «إنسانية ووطنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تتسابق في حب فهد مسعود بلمسة «إنسانية ووطنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلمات مؤثرة، ولمسات حب دافئة، سيطرت على مباريات الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي بكرة القدم، التي أقيمت الأربعاء والخميس، دعماً لنجم نادي الوحدة الأسبق، ومدير الفريق الحالي، فهد مسعود، الذي يخوض حالياً تحدي الشفاء من مرض السرطان.

وتناست الأندية ولاعبين سابقين وحاليين التنافس في الملعب، وانضموا إلى قائمة الداعمين للنجم الخلوق فهد مسعود، في رحلة الاستشفاء مع المرض، في لفتة إنسانية ووطنية، تعكس نسيج المجتمع الإماراتي المتماسك في الأوقات الصعبة.

الدعم الأبرز والأكبر أتي من جماهير نادي العين الغريم التقليدي للعنابي، الذي أتى أنصاره بلافتة كبيرة لمدرجات ملعب آل نهيان في أبوظبي، كتبوا عليها، «فهد مسعود الأمة العيناوية تتمنى لك الشفاء العاجل»، كما رفعت جماهير الشارقة والجزيرة لافتات مماثلة.

وبعث نادي النصر برسالة إلى فهد عبر «تويتر»، قال فيها: خالص دعواتنا بالشفاء العاجل للكابتن فهد مسعود.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، المتحدث الرسمي، الدكتور جمال الحوسني، أن الدعم الذي حظي به فهد مسعود من أندية الدولة، ومن لاعبين سابقين وحاليين، ليس بالأمر الغريب على منظومة كرة القدم الإماراتية.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»، قد نكون في بعض الأوقات متنافسين على أرضية الملعب، لكن مع مصلحة الكرة الإماراتية، ومثل هذه الحالات الإنسانية تشتد وحدتنا، ويرتقي الحس الوطني لدينا لأعلى درجاته، وما قامت به الأندية الإماراتية تجاه فهد مسعود، هو أمر يعكس نسيج المجتمع الإماراتي المتماسك في أوج الأوقات.

وأضاف: فهد مسعود من عناصر كرة القدم التي تستحق هذا الالتفاف، فهو من اللاعبين الذين تركوا بصمة في الملاعب الإماراتية، سواء بدماثة خلقه، أو بلعبه مع الوحدة والمنتخب.

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وأشار: هذه الميزات التي تمتع بها لاعب الوحدة السابق، خلفت له إرثاً كبيراً في قلوب الجماهير على اختلاف انتماءاتها، وأنا كشخص من المعجبين بموهبة فهد، قبل أن أكون مسؤولاً في النادي، تأثرت بما تعرض له في الفترة السابقة، لكني على ثقة بأنه سينجح في هزيمة المرض، لأنه شخص شديد الإيمان.

وأضاف: هاتفت فهد قبل سفره للخارج من أجل العلاج، ولمست من نبرات صوته حالة من التفاؤل الشديد بأنه سيعود أفضل مما كان، وشخصية مثل هذه قادرة على أن تتخطى هذه المحنة العارضة.

وخلال مباراة الشارقة مع الوحدة، أول من أمس، احتفل لاعبو العنابي بعد تسجيل أحد الهدفين، برفع قميص فهد سابقاً مع الفريق برقم «15»، وذلك لدعمه خلال رحلته العلاجية.

وقال نجم العين السابق حميد فاخر، عبر «تويتر»: «نتمنى أن تحمل الجولة القادمة (12) اسم الفهد، لدعم نجم خدم الكرة الإماراتية، ودعمه نفسياً في وقت يحتاجه منا للوقوف معه»، وهو المعنى نفسه، الذي أكده لاعب الجزيرة الأسبق الدولي صالح عبيد، على «تويتر».

وبدا مسعود الذي احتفل قبل ثلاثة أيام فقط بعيد ميلاده الـ40، خلال ظهوره التلفزيوني، بشكل أفضل من الناحية الصحية، إذ كان حريصاً على توجيه الشكر لكل من دعمه في رحلة علاجه.

«فهد مسعود.. الأمة العيناوية تتمنى لك الشفاء العاجل».

نادي النصر بعث برسالة حب ودعم إلى اللاعب.