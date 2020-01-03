الامارات | العنبري: فريق الشارقة يحتاج إلى إعادة تقييم

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: فريق الشارقة يحتاج إلى إعادة تقييم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إن ما تعرض له الفريق في آخر جولتين بعد هزيمتين على التوالي، آخرها أمام الوحدة في الجولة 12 بنتيجة 2-1، أول من أمس، يستدعي إعادة تقييم للفريق ككل.

وشدد على أن «الخسارة واردة، والتراجع أمر طبيعي، لكنهم واعون بما حصل، وسيستغلون فترة التوقف لتصحيح الأخطاء السابقة، كما أنهم سيسعون لاستقطاب بعض اللاعبين في الفترة المقبلة».

وأكد في المؤتمر الصحافي: «سنجلس مع إدارة النادي لمناقشة احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة، خصوصاً أننا في حاجة إلى لاعب في مركز الجناح، بعد التحاق طارق الخديم بالخدمة العسكرية في الفترة المقبلة». وأضاف: «علينا أيضاً الاستفادة من بعض العناصر، سواء كانوا لاعبين مواطنين أو مقيمين»، وتابع: «ارتكبنا بعض الأخطاء في لقاء الوحدة، وسنعمل على معالجتها»، وأوضح: «أقول للاعبين إن عليكم أن تقدموا الأفضل». وتجمد رصيد الشارقة عند 24 نقطة، بعدما تخلى عن الصدارة التي هيمن عليها منذ بداية الموسم، وبدأ الفريق يعاني كثيراً على مستوى الهجوم، في ظل غياب نجمه الأول، البرازيلي إيغور كورنادو، للإصابة. وعن أبطال آسيا التي يستعد الشارقة للمشاركة فيها، قال: «سنعمل على تمثيل كرة الإمارات بالشكل المطلوب، ولابد أن يكون الفريق في وضع جيد مع بدء البطولة».

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خيمينيز: كنا قادرين على إنهاء الشوط الأول بـ 4-صفر

قال مدرب الوحدة، مانويل خيمينيز، إن فريقه سيطر على لقاء الشارقة أداءً ونتيجةً، رغم إشراكه «سبعة لاعبين صغار في السن»، بحسب تعبيره خلال المؤتمر الصحافي.

وأكد: «كنا قادرين على إنهاء الشوط الأول بنتيجة 4-صفر، وليس فقط 2-صفر»، وقال إنه راضٍ عن التطور الحاصل في أداء الفريق من مباراة لأخرى.