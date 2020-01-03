الامارات | «صاروخ ليما» يخترق حاجز الـ 100

شكرا لقرائتكم خبر عن «صاروخ ليما» يخترق حاجز الـ 100 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل البرازيلي، فابيو ليما، تاريخ الكرة الإماراتية من الباب الواسع، أمس، بعدما تخطى حاجز الـ100 هدف في تاريخ دوري الخليج العربي، بإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليقود الوصل للفوز على بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدف، على استاد الوصل بزعبيل في الجولة الـ12، ليرفع الوصل رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد بني ياس عند 11 نقطة، بعد الهزيمة الخامسة هذا الموسم.

ورفع ليما رصيده إلى 102 هدف في دوري الخليج العربي، منذ انضمامه إلى الوصل في موسم 2014-2015، إذ سجل في موسمه الأول 16 هدفاً، و20 هدفاً في 2015-2016، و25 هدفاً في 2016-2017، و19 هدفاً في 2017-2018، و13 هدفاً في الموسم الماضي، وثمانية أهداف في الموسم الحالي.

وحسم «الأصفر» المباراة في 19 دقيقة، بعدما أحرز ليما الهدف الأول (13)، وأضاف غايبور الثاني (24)، ثم ليما مجدداً (32)، لتصبح المباراة سهلة بالنسبة إلى صاحب الأرض، خصوصاً أن بني ياس لم يسدد أي كرة على مرمى حميد عبدالله في الشوط الأول.

وسيطر الوصل على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، إذ كاد الإكوادوري، فيرناندو غايبور، يحرز الهدف الأول، من هجمة قادها سالم العزيزي، الذي لعب كرة عرضية مرت من أمام فابيو ليما، وسدد غايبور قوية، لكن حارس مرمى بني ياس، فهد الظنحاني، أبعد الكرة إلى ركلة ركنية (8).

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وفي الدقيقة 11 احتسب الحكم، أحمد سالم، ركلة جزاء لمصلحة الوصل، بعدما استعان بتقنية الفيديو، وتبيّن قيام الصربي، ساشا إفكوفيتش، بعرقلة البرازيلي ويلتون سواريز، ورغم تألق الحارس الظنحاني في التصدي لتسديدة فابيو ليما، إلا أن اللاعب البرازيلي أكمل الكرة في المرمى محرزاً الهدف الأول لـ«الإمبراطور» في الدقيقة 13.

وواصل «الفهود» سيطرته على وسط الملعب، إذ أكد الإكوادوري، فيرناندو غايبور، أن تألقه في الجولة الماضية أمام خورفكان لم يكن على سبيل المصادفة، بعدما أحرز الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة قوية لمست عيسى العتيبة ودخلت المرمى (24)، قبل أن يضيف فابيو ليما الهدف الثالث، بعدما تلقى تمريرة جميلة من ويلتون سواريز وسددها ليما قوية في المرمى (32).

وفي الشوط الثاني نشط بني ياس بعدما أجرى المدرب الألماني، وينفريد شايفر، تبديلين بنزول شاهين سرور وسلطان الشامسي بدلاً من عيسى العتيبة ومحمد الحمادي، إذ سدد سالم علي كرة خطرة مرت بجوار القائم (50)، بينما لعب الصربي ساشا كرة برأسه تصدى لها الحارس حميد عبدالله (54)، كما أهدر البديل سلطان الشامسي فرصة لا تضيع من انفراد تام، لكنه سدّد الكرة فوق العارضة (66).

في المقابل أكمل فابيو ليما تألقه بإحرازه الهدف الرابع من مجهود فردي رائع، بعدما تلقى تمريرة من سالم العزيزي، وراوغ اللاعب البرازيلي ثلاثة لاعبين من بني ياس، قبل أن يسدد الكرة بمهارة في المرمى (68)، بينما أحرز البرازيلي، لويس سواريز، الهدف الأول لبني ياس من تسديدة قوية في الدقيقة 84، ورد ويلتون سواريز بإضافة الهدف الخامس من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الوصل.

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