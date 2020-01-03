الامارات | دبا الفجيرة يبحث عن وصافة مؤقتة بدوري الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يبحث عن وصافة مؤقتة بدوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق دبا الفجيرة للصعود إلى وصافة دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة بشكل مؤقت، وذلك حين يستضيف التعاون على ملعبه الساعة 16:50، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري، حيث بإمكانه في حال الفوز الوصول إلى النقطة 16، والتقدم على صاحب المركز الثاني الإمارات بنقطة، قبل أن يلعب الأخير غداً أمام مسافي. ويقام اليوم أيضاً لقاء مصفوت مع ضيفه البطائح، ويبحث الفريقان عن فض شراكة النقاط الـ11.

وقد يجد دبا صعوبة في مواجهة التعاون الذي يمتاز بالدفاع الصلب والقوي، ما قد يشكل عائقاً أمام دبا الساعي لتحقيق الفوز. في المقابل تقام غداً مباريات، فريق الإمارات مع ضيفه مسافي، والعروبة مع العربي، والحمرية مع الذيد.

يذكر أن دبا الحصن يتصدر الدوري بـ17 نقطة، يليه فريق الإمارات بـ15 نقطة، ودبا الفجيرة ثالثاً بـ13 نقطة، والبطائح ومصفوت ولكل منهما (11) نقطة في المركزين الرابع والخامس، ثم الحمرية (9)، والذيد (7) والعربي (6) والعروبة (5)، والتعاون بنقطة، ومسافي أخيراً من دون نقاط.