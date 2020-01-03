الامارات | إطلاق «بطولة محمد بن راشد» لاختراق الضاحية في حديقة الورقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «بطولة محمد بن راشد» لاختراق الضاحية في حديقة الورقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد ألعاب القوى، ونادي النصر، إطلاق مبادرة مشتركة بإقامة بطولة جديدة لاختراق الضاحية، بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في دبي.

وتقام البطولة تحت مسمى كأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، غداً السبت، في حديقة الورقاء، بمشاركة 630 لاعباً ولاعبة، يمثلون 22 نادياً، يتنافسون في أربعة سباقات، للعموم والشباب والناشئين والأشبال.

وعقد اتحاد ألعاب القوى مؤتمراً صحافياً حضره أمين السر العام صالح محمد حسن، والمدير التنفيذي لنادي النصر عضو مجلس الإدارة عبدالباسط علي، والمدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية محمد علي العور، وعضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية قاسم محمد.

وفي بداية المؤتمر، أكد صالح محمد حسن، أن الرؤية بين اتحاد ألعاب القوى ونادي النصر قد اتفقتا على إقامة بطولة على مستوى عال فنياً وتنظيمياً، تليق باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كنوع من الوفاء ورد الجميل لسموه، على ما قدمه لدولة الإمارات ودبي من أعمال جعلتنا رقماً عالمياً صعباً في التميز والإبداع.

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وقال: «جوائز البطولة بالكامل سيتحملها نادي النصر، الذي سيقدم كأساً مبتكرة للفريق الفائز، ولأول مرة في بطولات ألعاب القوى سيتم منح الفائز في كل مسابقة من المسابقات الأربع للشباب والفتيات كأساً، بواقع ثماني كؤوس، فضلاً عن تقديم 80 ميدالية تحمل صور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأشاد أمين السر العام في اتحاد ألعاب القوى بنادي النصر، على مبادرته بتحمل جوائز البطولة، مؤكداً أن هذا الأمر ليس بغريب على عميد أندية الإمارات، صاحب المبادرات الاجتماعية والرياضية البناءة.

وأشار إلى أنه «تم اختيار حديقة الورقاء لإقامة البطولة فيها، لوجود مضمار بمواصفات عالمية، إذ سيقام السباق لمسافة 2 و3 و6 و9 كيلومترات، وسيشارك في هذه البطولة صفوة اللاعبين المواطنين في مختلف المراحل العمرية».

ومن جانبه، قال عبدالباسط علي، إن نادي النصر ينوي «تثبيت» إقامة البطولة بشكل سنوي، بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى في هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف أن نادي النصر حريص على دعم أي مبادرة تخدم المجتمع، وترد جزءاً لأصحاب الفضل في نهضة الدولة ودبي على وجه الخصوص.