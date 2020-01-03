الامارات | لجان اتحاد كرة القدم تغيرت 25 مرة في دورة انتخابية واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجان اتحاد كرة القدم تغيرت 25 مرة في دورة انتخابية واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت اللجان المهمة والرئيسة في اتحاد كرة القدم تغييرات عديدة في دورة انتخابية واحدة، وصلت إلى 25 مرة بالمجمل، منذ تولي المهندس مروان بن غليطة رئاسة اتحاد الكرة السابق، في أبريل من عام 2016، وحتى اليوم بعد استقالته، وتولي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئاسة اللجنة الانتقالية التي تدير شؤون الاتحاد، إلى أن تعقد الانتخابات للدورة المقبلة.

وفي الوقت الذي طالت فيه التغييرات اللجان المهمة كافة، ظلت اللجنة المالية استثناء، كون رئيسها هشام الزرعوني لم يتغير حتى اليوم. وتلعب هذه اللجان أدواراً مهمة في حركة ونشاط الاتحاد، خصوصاً لجان المنتخبات والشؤون الفنية، والحكام، والمسابقات، وأوضاع اللاعبين، وتعتبر الأبرز والأكثر أهمية في ما يتعلق بسير النشاط الكروي للأندية والمنتخبات.

وترصد «الإمارات اليوم» أبرز التغييرات التي طالت اللجان الرئيسة في اتحاد الكرة منذ 2016، وحتى تشكيل اللجنة الانتقالية في التقرير الآتي.

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