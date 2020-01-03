الامارات | روزا.. «ضربة معلم» في البولينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن روزا.. «ضربة معلم» في البولينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق النصر لكرة القدم، البرازيلي صامويل روزا، المعار لصفوف تشونبوك الكوري الجنوبي، مقطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام»، وهو يمارس لعبة البولينغ في مول ابن بطوطة بدبي، وقد أظهر مهارة جيدة في إسقاط كل القوارير بـ«ضربة معلم». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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