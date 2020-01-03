الامارات | عبدالله الرفاعي.. تهنئة بالزفاف من الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الرفاعي.. تهنئة بالزفاف من الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ نادي الوحدة على صفحته في «تويتر»، لاعبه عبدالله الرفاعي، بمناسبة عقد قرانه، متمنياً له النجاح والسعادة في حياته. وشارك الرفاعي في مباراة الفريق الأخيرة أمام الشارقة، التي حقق خلالها الوحدة الفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ12. ويعدّ الرفاعي من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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