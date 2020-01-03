الامارات | الفجيرة يحرم عجمان فرحة الفوز في الدقيقة 96

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يحرم عجمان فرحة الفوز في الدقيقة 96 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض فريق الفجيرة الخسارة، أمس، من ضيفه فريق عجمان، بعد أن قلب الهزيمة بـ1-صفر حتى الدقيقة 96 إلى تعادل ثمين للغاية، ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد «البرتقالي» 13 نقطة، مقابل 10 نقاط للفجيرة.

وكانت أول محاولة لمصلحة الفجيرة عن طريق البرازيلي جوناثان بينيتز، الذي تسلم كرة طولية من حميد عباس، انفرد بها بالمرمى، لكن تسديدته أبعدها حارس عجمان يوسف أحمد (4)، وفرّط البرتقالي في فرصة سهلة للتسجيل بعد هجمة لوليد اليماحي وتراوري، وذهبت إلى الخارج (19).

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وكاد عجمان يسجل هدفاً سهلاً، بعد خطأ لحارس مرمى الفجيرة، عندما لعب الكرة بالخطأ إلى مهاجم الفجيرة، قبل أن يتدخل المدافع عبدالله صالح ويبعدها إلى ركنية (24)، تلتها تسديدة لحسين عبدالرحمن (25)، أمسكها حارس الفجيرة.

وسدد لاعب البرتقالي وليام اوسو إلى قائم الفجيرة من ضربة حرة مباشرة (45+2)،بينما رد قائم عجمان كرة رأسية، سددها عبدالله صالح (50) في أخطر كرة للذئاب.

وأبعد حارس الفجيرة التميمي كرة سددها وليم اوسو وهو أمام المرمى (60)، في فرصة أكيدة. وسجل عجمان هدفاً جميلاً بضربة رأسية عن طريق حسين عبدالرحمن، مستفيداً من مناولة عرضية للاعب وليم اوسو (73). وحين كانت المباراة تسير لفوز عجمان، سجل الفجيرة هدفاً قاتلاً منحه التعادل بعد تسديدة لفهد سبيل في الدقيقة 96.