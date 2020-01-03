شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يصنع ويسجل في فوز ليفربول على شيفلد..والريدز يواصل تحليقه فى صدارة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل نادي ليفربول تألقه فى بطولة الدوري الإنجليزي وحقق فوزاً مستحقاً على ضيفه شيفلد بهدفين دون رد فى اللقاء الذي جمعهما الخميس فى الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي. وقدم النجم المصري محمد صلاح مباراة كبيرة وصنع هدفاً وسجل آخر ، حيث سجل هدفاً مبكراً فى الدقيقة 4 ، قبل أن يصنع هدفاً لمانى فى الدقيقة 64من عمر المباراة . بهذه المباراة واصل ليفربول تحليقه على القمة برصيد 58 نقطة فى صدارة المسابقة الإنجليزية الأعرق.

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