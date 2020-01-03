شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه شرط الزمالك لاحتراف أى لاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الحصول على 100 مليون جنيه، أى ما يعادل أكثر من 6 ملايين دولار للموافقة على احتراف أى لاعب بصفوف الفريق الكروى الأول فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، فى حالة تلقى أى لاعب لعرض رسمى سواء فى الخليج أو أوروبا.

وأكد مرتضى منصور، أنه سبق أن أبلغ جميع اللاعبين بالموافقة على احتراف أى لاعب بالفريق شريطة تلقى مجلس الإدارة عرضا رسميا يليق باللاعب وباسم وقيمة نادى الزمالك، مؤكدا أن الزمالك لم ولن يقف على أحد مهما كان اسمه ونجوميته لأننا نمتلك قائمة تضم أفضل أبرز اللاعبين فى مصر سواء المحليون آو المحترفون.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أنه سعيد بتمسك جميع اللاعبين بالاستمرار مع الفريق خلال جلسة الحسم التى عقدها معهم قبل السفر إلى زامبيا والتى خير فيها اللاعبين بين رغبتهم فى الرحيل أو الاستمرار مع الأبيض وتمسكهم جميعا بالبقاء فى النادى، مشيرا إلى وضع مجلس الإدارة قيمة مالية تقدر بـ6 ملايين دولار للموافقة على بيع أى لاعب فى الوقت الراهن وأعلن رغبته فى بقاء جميع اللاعبين وعدم رحيل أى لاعب، نافيا ما ردده البعض بشأن الاستغناء عن بعض لاعبى الفريق وخصوصا عمر السعيد، وقال: هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له والهدف منه ضرب استقرار الفريق. فى سياق متصل، اقترب الكونغولى كابونجو كاسونجو من العودة لقائمة الفريق الكروى الأول باعتباره أولى الصفقات الشتوية على أن يتم قيده بدلا من المغربى خالد بوطيب الذى خضع لجراحة فى فرنسا تستلزم غيابه فترة طويلة عن الملاعب، واستقر باتريس كارتيرون المدير الفنى وجهازه المعاون على الاستفادة بكاسونجو لتدعيم خط هجوم الفريق فى الفترة المقبلة بجانب الثنائى مصطفى محمد وعمر السعيد.

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وأنهى كاسونجو برنامجا تأهيليا مكثفا نجح خلاله فى إنقاص وزنه بشكل جيد ووصوله للوزن المثالى، فضلا عن وصوله لفورمة فنية وبدنية جيدة خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية والتى منحت كارتيرون فرصة لتقييم اللاعب والمطالبة بقيده. يأتى هذا فيما سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل الجهاز الفنى وبين الجماهير البيضاء بعد عودة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق ومشاركته فى التدريبات الجماعية تمهيدا لمشاركته مع الفريق فى مباريات الدورى الممتاز فقط لقيده بالقائمة المحلية، فيما لن يتمكن جش من المشاركة مع الأبيض إفريقيا إلا فى حالة قيده فى المكان الشاغر بالقائمة الإفريقية فى فترة القيد الثانية.

من جهة ثانية، يجهز كارتيرون المدير الفنى الثنائى عبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق شيكابالا لمباراة الفريق المقبلة فى الدورى أمام طنطا والمقررة الأحد المقبل بعد تماثلهما للشفاء وجاهزيتهما طبيا بنسبة 100%، خصوصا أن الجهاز الفنى فضل منحهما راحة أمام أسوان أمس.

فى شأن آخر، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة – رفض ذكر اسمه- أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والمنضم حديثا للأهلى مهدد بالإيقاف بسبب توقيعه للأحمر رغم ارتباطه بعقد رسمى مع الأبيض، مؤكدا أن موقف الأخير قوى للغاية فى قضيته ضد اللاعب الأمر الذى قد يتبعه صدور قرار بإيقافه وتغريمه ماليا، وهو ما أكده المحامى البرتغالى الخاص بنادى الزمالك والمتولى القضية بالفيفا والمحكمة الرياضية الذى أبلغ مسؤولى القلعة البيضاء بإمكانية صدور قرار لصالح النادى بمعاقبة اللاعب وإيقافه حتى فى حالة مشاركته ببطاقة مؤقتة مع الأهلى.

فيما نفى رئيس الزمالك وجود أى علاقة بين استضافة ناديه لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وبين رغبته فى إقرار الاستبدال وقال بالحرف الواحد: «الزمالك بيعر ف ياخد حقه بدراعه فى أى قضية وأى مشكلة».