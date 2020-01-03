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جدة - عمرو شويل ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري بعد مباريات يوم الخميس

ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري بعد مباريات يوم الخميس حيث أقيمت 3 مباريات بين غزل المحلة والأولمبى وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 وفاز المنصورة على الرجاء بهدفين مقابل هدف وتعادل دكرنس وبيلا سلبيا. ترتيب المجموعة الأولى بعد مباريات اليوم

تصدر البنك الأهلى ترتيب المجموعة الأولى بدروى الدرجة الثانية برصيد 24 نقطة بينما جاء بنى سويف فى المركز الثانى برصيد 23 نقطة بينما احتل الألومنيوم المركز الثالث برصيد 22 نقطة ول شبان المسلمين قنا فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة. وجاء باقى ترتيب المجموعة الأولى كالتالى ..

المجموعة الاولى ترتيب المجموعة الثانية بعد مباريات اليوم

تصدر سيراميكا ترتيب المحموعة الثانية بعد مباريات اليوم برصيد 24 نقطة وجاء القناة فى المركز الثانى برصيد 18 نقطة وحل الداخلية فى المركز الثالث برصيد 16 نقطة بالتساوى مع منتخب السويس صاحب المركز الرابع. وجاء باقى ترتيب المجموعة الثانية بعد مباريات اليوم كالتالى.. Advertisements

المجموعة الثانية ترتيب المجموعة الثالثة بعد مباريات اليوم

تصدر فاركو ترتيب المجموعة الثالثة بعد مباريات اليوم برصيد 23 نقطة وجاء غزل المحلة فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة وحل ألعاب دمنهور ثالثا برصيد 18 نقطة بينما احتل المنصورة المركز الرابع برصيد 16 نقطة. وجاء باقى ترتيب المجموعة الثالثة بعد مباريات اليوم كالتالى

المجموعة الثالثة

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