لاحم اللاحم: فرص التعاون باتت أكبر للفوز بكأس السوبر

كشف لاحم اللاحم، لاعب نادي التعاون السابق، أن فريقه يستطيع الظفر ببطولة السوبر أمام النصر بعد إقالة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو.

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وفي مقابلة خاصة مع "في المرمى"، أشاد اللاحم بالنصر وأضاف: جمهور النصر مختلف ومخيف وهو فريق خبير ولديه نجوم كبار، من أبرزهم نور الدين أمرابط.

وزاد اللاحم: في عام 1990 لعبنا مباراة مثيرة أمام النصر ولكن الأجواء أثرت علينا وخذلتنا الخبرة.

واقترح اللاحم أن تقام مباراة السوبر في نهاية الموسم، كما توقع أن فرص فوز فريقه السابق باللقب تضاعفت بعد رحيل البرتغالي باولو سيرجيو.