شكرا لقرائتكم فيدال يسبب أزمة في برشلونة ويرفع دعوى ضد النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيحاول برشلونة الحفاظ على تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق نقطتين عن ريال مدريد عندما يلعب في ضيافة غريمه المحلي إسبانيول في مباراة قمة يوم السبت لكن طغى نزاع قانوني مع لاعبه أرتورو فيدال على استعداداته للمباراة.

وأقام محامو اللاعب التشيلي دعوى لدى رابطة اللاعبين في إسبانيا الشهر الماضي بداعي عدم الحصول على حوافز قيمتها 2.4 مليون يورو (2.69 مليون دولار) وهو الخبر الذي ظهر خلال وجود اللاعب في بلاده خلال فترة التوقف الشتوية لمسابقة الدوري المحلي.

ورفض برشلونة التعليق على الشكوى بينما قال فيدال إن هذه المشكلة ترتبط بممثليه لكنه أعلن أنه من غير العدل عدم الحصول على الحوافز كاملة والبالغ قيمتها 4.1 مليون يورو وهو المبلغ الذي يعتقد ممثلوه أنه يستحقه كحوافز عن المشاركة في المباريات.

ودخل فيدال تشكيلة برشلونة منذ البداية أربع مرات في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، وشارك عشر مرات كبديل، ولم يكن في التشكيلة الأساسية في أهم مباراتين أمام أتليتيكو مدريد وريال مدريد.

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ولم يقبل فيدال استبعاده من التشكيلة وأبلغ محطة (تي.في3) الكاتالونية في نوفمبر تشرين الثاني أنه سيبحث عن حل وسينظر في الأفق إذا لم يستعد موقعه الأساسي. لكن نزاعه يأتي في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة من نقص في منتصف الملعب مع غياب البرازيلي آرثر ميلو ثلاثة أسابيع بسبب مشكلة في الفخذ وانتقال كارليس ألينا إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

ويفتقد برشلونة أيضا الحارس الأساسي مارك-أندريه تير شتيغن ما يعني أن البرازيلي نيتو سيخوض مباراته الأولى في الدوري في مواجهة إسبانيول الذي يتذيل ترتيب المسابقة وعين مدربه الثالث هذا الموسم بالتعاقد مع أبيلاردو فرنانديز.

وتراجع ريال مدريد بفارق نقطتين عن حامل اللقب بعد التعادل في مباراته الأخيرة في 2019 على أرضه أمام أتليتيك بيلباو وسيبدأ العام الجديد بمواجهة مع جاره خيتافي سادس الترتيب، وبعد إنهاء العام بقوة سيحاول أتليتيكو مدريد أن يحافظ على هذا المستوى في العام الجديد عندما يستضيف ليفانتي بحثا عن انتصاره الثالث على التوالي.

وبعد أن تنتهي منافسات هذه الجولة سيسافر أتليتيكو وبرشلونة وريال مدريد وفالنسيا إلى السعودية للمنافسة على لقب كأس السوبر بشكلها الجديد بينما يعود الدوري بعد أسبوعين في 17 يناير.