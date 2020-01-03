بهدف وأسيست عالمي.. صلاح يقود ليفربول للفوز على شيفيلد

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا مستحقا على شيفيلد يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث أحرز هدفا وصنع أخر، وأهدر أكثر من فرصة بسبب تألق حارس شيفيلد.

ونال الفرعون لقب رجل المباراة عن جدارة واسحقاق، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه.

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وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، مستغلا عرضية متقنة من روبتسون، ليحولها من لمسة واحدة في المرمى، ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليج لـ9 أهداف.

ثم مرر النجم المصري كرة بينية لماني، ليسجل السنغالي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 64.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ58 نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، فيما توقف رصيد شيفيلد عن 29 نقطة في المركز الثامن.