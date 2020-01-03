كتب: ضياء السقا
حقق ليفربول فوزا مستحقا على شيفيلد يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث أحرز هدفا وصنع أخر، وأهدر أكثر من فرصة بسبب تألق حارس شيفيلد.
ونال الفرعون لقب رجل المباراة عن جدارة واسحقاق، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه.
وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، مستغلا عرضية متقنة من روبتسون، ليحولها من لمسة واحدة في المرمى، ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليج لـ9 أهداف.
ثم مرر النجم المصري كرة بينية لماني، ليسجل السنغالي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 64.
وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ58 نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، فيما توقف رصيد شيفيلد عن 29 نقطة في المركز الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف وأسيست عالمي.. صلاح يقود ليفربول للفوز على شيفيلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.