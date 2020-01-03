شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 2/ 1/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادى الزمالك اليوم، الخميس 2/ 1/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، فوز الزمالك علي اسوان وطرد طارق حامد وإيقاف فرجاني ساسي ومشاركة احمد عيد لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري.

الزمالك يفوز على أسوان بهدفي ويصعد للمركز الرابع بالدوري

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 .

أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 42 من الشوط الأول و سيد زيزو فى الدقيقة 62 .

مرتضى منصور يغيب عن فوز الزمالك أمام أسوان

تغيب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن حضور مباراة فريقه أمام أسوان، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

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الزمالك يفقد فرجاني ساسي وطارق حامد أمام طنطا

خسر فريق الزمالك، جهود كل من التونسي فرجاني ساسي ولاعب الوسط طارق حامد في مباراة الفريق المقبلة أمام طنطا في الجولة 12 من الدوري الممتاز، بعدما تلقى الأخير بطاقة حمراء في الدقيقة 53، كما حصل ساسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 52 من عمر المباراة وهو الإنذار الثالث، في مباراة الفريق أمام أسوان والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين في الجولة 11 من الدوري الممتاز.

الزمالك يطالب بحكام أجانب في الدوري

طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنه الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بإستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان

كارتيرون : الفوز علي أسوان أعاد الروح للاعبي الزمالك

أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على أسوان بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وأوضح أن المكسب مهم جدا بعد التعادل مع الانتاج وسموحة في الجولتين السابقتين.