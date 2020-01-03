اخبار الاهلى اليوم الخميس 2 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 2 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي ينهي إجراءات سفر كهربا إلي زيمبابوي لخوض مباراة بلاتينيىوم الأهلي ينهي إجراءات سفر كهربا إلي زيمبابوي لخوض مباراة بلاتينيىوم أنهي الجهاز الإداري للنادي الأهلي إجراءات سفر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد الي زيمبابوي للمشاركة مع الفريق في مباراة بلاتينيىوم يوم ١١ يناير الجاري في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. سيد عبد الحفيظ : قيد كهربا خلال ساعات و لا نحتاج للتعاقد مع مدافع كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فريق الأهلي أن هناك تواصل مع نادي أفيس البرتغالي للحصول على البطاقة الدولية للاعب محمود عبد المنعم " كهربا " وقيده فى قائمة الفريق محليا و أفريقيا . أجايى يتخلص من إصابة الخلفية ويشارك فى مران الأهلى.. وغياب الشحات ووحيد انتظم جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مران الأهلى الجماعى والذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك المهاجم النيجيرى فى تدريبات الكرة بعد تخلصه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية. Advertisements شريف إكرامى يشارك فى مران الأهلى الجماعى انتظم شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مران الحراس الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إف سى مصر التى تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة فى الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدورى الممتاز، والتى يسعى من خلالها الجهاز الفنى لمواصلة الانتصارات فى الدورى قبل التوجه إلى زيمبابوى لمواجهة باتنيوم فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا 11 يناير الجارى.

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