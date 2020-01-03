اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 2/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 2/1/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير خاص من الرقابة الإدارية، دون بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق و الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر ، وجاءت الملاحظة الأولي هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة ، أم الملاحظة الثانية وهى و جود فرق صرف عمله خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 ألف دولار. كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير خاص من الرقابة الأدارية ، دون بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق و الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 إنبى يستعير أحمد على لمدة 6 أشهر من بيراميدز وقع أحمد على مهاجم بيراميدز على عقود انضمامه لنادى إنبي، على سبيل الاعارة لمدة ستة أشهر خلال الساعات القليلة الأخيرة وتحرك مسئولى النادى البترولى لأنهاء الصفقة مع ناديه. صور.. الزمالك يفوز على أسوان بهدفي مصطفى وزيزو ويصعد للمركز الرابع بالدوري فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 . عقد عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، جلسة مهمة مع ملاك نادى بيراميدز شهدت اتفاقه على تجديد عقده لمدة موسمين مع النادى، وتم توقيع العقود على أن يكون الإعلان خلال الأيام المقبلة ، وينتهى عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى خلال الميركاتو الشتوى الجاري. حرص حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على حضور مباراة الزمالك وأسوان التى تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة. Advertisements شارك محمد يوسف المدير ألفنى لفريق الاهلى الأسبق برفقة نجوم العالم فى فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبى الرياضى الدولى نجح فريق المصرى البورسعيدى فى الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت ألفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى. قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لاستقدام نجوم الدورى الإنجليزى "محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز" لحضور حفل جوائز كاف-بيك الباتروس. صور.. الزمالك يفوز على أسوان بهدفي مصطفى وزيزو ويصعد للمركز الرابع بالدوري

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