7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 2/1/2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ونرصد أبرز 7 اخبار وفى مقدمتها ، نجح فريق الزمالك في الفوز على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 ، وأحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 42 من الشوط الأول و سيد زيزو فى الدقيقة 62 . فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 . نجح فريق المصرى البورسعيدى فى ألفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت ألفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى. قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لاستقدام نجوم الدورى الإنجليزى "محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز" لحضور حفل جوائز كاف-بيك الباتروس. Advertisements كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير خاص من الرقابة الأدارية ، دون بعض المخألفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكى خافيير أجيرى المدير ألفنى لمنتخب مصر السابق والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 إنبى يستعير أحمد على لمدة 6 أشهر من بيراميدز وقع أحمد على مهاجم بيراميدز على عقود انضمامه لنادى إنبي، على سبيل الاعارة لمدة ستة أشهر خلال الساعات القليلة الأخيرة وتحرك مسئولى النادى البترولى لأنهاء الصفقة مع ناديه. عقد عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، جلسة مهمة مع ملاك نادى بيراميدز شهدت اتفاقه على تجديد عقده لمدة موسمين مع النادى، وتم توقيع العقود على أن يكون الإعلان خلال الأيام المقبلة ، وينتهى عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، وبالتإلى يحق له التوقيع لأى نادى خلال الميركاتو الشتوى الجاري. الزمالك يفوز على أسوان بهدفي مصطفى وزيزو ويصعد للمركز الرابع بالدوري فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 .

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