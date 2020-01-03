شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي: سأواصل مشواري مع أسوان.. وفارق الخبرات حسم الفوز للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان أن غياب التوفيق كان السبب الرئيسي فى خساة فريقه أمام الزمالك في المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز،موضحا أن لاعبى فريقه قدموا المطلوب منهم خلال اللقاء .

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 ، و أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 42 من الشوط الأول و سيد زيزو فى الدقيقة 62 . أضاف مجدي عبد العاطي أن فريقه أهدر الفرص التي سنحت لهم للتسجل، وشدد على أن هناك فارق في الخبرات بين لاعبي الزمالك وبين لاعبي فريقه، وأضاف أنه حاول بعد الطرد الدفع بمهاجم إضافي للهجوم ولكن فريقه لم يستغل الفرص ، مضيفاً كنا نؤدي بشكل جيد قبل طرد طارق حامد ولكن بعد الطرد تراجع اللاعبين بدون مبرر.

وأوضح المدير الفني لأسوان أن إصابة أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري مهاجمي الفريق وغيابهما عن اللقاء أثرت بالسلب على فريقه أمام الزمالك ولكنه حاول استغلال العناصر المتاحة لتقديم عرض قوي في المباراة أمام الزمالك إلا أن فارق الخبرات حسم المباراة للزمالك.

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عبد العاطي يؤكد إستمراره مع أسوان وعدم التقدم بإستقالة

وأضاف المدير الفني لأسوان أن تقدمه بإستقالة بعد المباراة السابقة أمام طلائع الجيش التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 قبل أن يتراجع عن القرار كان يتوقع أن يكون عامل إيجابي للاعبين في مباراة الزمالك وتحفيزهم، وأشار إلى أنه سيواصل مشواره مع أسوان لنهاية الموسم إلا إذا كان للإدارة رأي أخر.

رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة، في حين يتوقف رصيد أسوان عند7 نقاط يحتل المركز السابع عشر.