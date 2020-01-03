شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أخطر هجمة لأسوان امام الزمالك في الدقيقة 82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مهاجمو فريق اسوان هجمة خطيرة علي مرمي الزمالك في الدقيقة 82 من عمر مباراة الزمالك واسوان المقامة حاليا علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، الا ان دفاع الزمالك وأبو جبل حارس مرمي الفريق الأبيض نجحوا في ابعاد الكرة من علي خط المرة علي اكثر من مرة ، لتستمر النتيجة 2/0 للزمالك.

وكان طارق حامد لاعب وسط الزمالك قد حصل علي كارت احمر " طرد " من ملعب المباراة بعدما حصل طارق جامد علي كارت اصفر " انذار " نتيجة لعبة عنيفة منه تجاه لاعب اسوان، ويحصل علي انذار ثاني نتيجة اعتراضه علي الإنذار الأول، ويحصل علي طرد، وتتوقف المباراة بسبب رفض طارق حامد الخروج من الملعب ، وعقب خروجه من أرض الملعب ، تتوقف المباراة مرة اخري نتيجة وقوف طارق حامد علي التراك ورفضه الخروج من محيط الملعب تماما وفقا للوائح الاتحاد الدولي في واقعة نادرة الحدوث .

وكان محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك قد نجح من انقاذ مرمي فريقه من الهدف الأول في مباراة اسوان المقامة بينهما الان ، ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، والمقامة علي استاد القاهرة.

أبو جبل صحح خطأ محمود الونش مدافع الزمالك الذي أعاد الكرة لابو جبل قصيرة ليخطفها الصباحي مهاجم اسوان ، الذي ينفرد بمحمد أبو جبل ، ويسددها قوية الا ان الأخير يتألق ويبعد الكرة بصعوبة ليحافظ علي شباكه نظيفة في المباراة.

تشكيل الزمالك :

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بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد.

تشكيل اسوان

في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاثة نقاط لتحسين مركزهما فى جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.