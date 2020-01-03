شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره أسوان، بهدفين نظيفين، في المباراة التى جمعتهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز ، و أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك، في الدقيقة 43، بعدما تلقى كرة طولية من طارق حامد، ليضع الكرة من فوق مسعد عوض، المتقدم خارج مرماه، وفي الدقيقة 63 أضاف أحمد سيد زيزو، الهدف الثاني للفريق الأبيض.

وكان محمود علاء أهدر ضربة جزاء، لصالح الزمالك، احتسبها طارق سامي حكم المباراة، بعد قيام مدافع أسوان بعرقلة أوباما.

ولعب الفريق الأبيض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، بعد تعرض طارق حامد للطرد، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخله العنيف ضد مدافع أسوان.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 18 نقطة محتلًا بهم المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض عن سعادته بالفوز على أسوان بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وأوضح أن المكسب مهم جدا بعد التعادل مع الانتاج وسموحة في الجولتين السابقتين.

وقال المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي:" روح الفريق كانت عالية جدا بعد طرد طارق حامد في المباراة، وأتمنى أن تستمر هذه الروح في المباريات المقبلة خاصة بعد حالة الإحباط بعد مباراتي الانتاج وسموحة".

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وأضاف كارتيرون أن الفريق سيفتقد طارق حامد وفرجاني ساسي في لقاء طنطا، وشدد على أن الفريق جاهز لتعويض الغيابات في الفترة المقبلة، وأضاف أن الأداء الهجومي تحسن في مباراة أسوان عن المباريات السابقة.

وعلق المدير الفني للفريق عن ضغط المباريات قبل لقاء طنطا المقبل قائلا :" أنه قرر خضوع اللاعبين للاستشفاء بعد المباراة مباشرة، وسينظر في التشكيل قبل المباراة المقبلة وسيحدد عملية التدوير والبدائل".

وأشاد بمستوى أحمد عيد ظهير الفريق الصاعد، موضحا أن مباراة أسوان كانت فرصة جيدة للدفع به في اللقاء لأنه يتابع قطاع الناشئين ومبارياته، ووجه الشكر لقطاع الناشئين بالأبيض.