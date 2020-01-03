سوبر كورة.. "عذر وموقف وحكم أجنبي" 3 تصريحات نارية لأمير مرتضى بعد ثنائية أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن فريق الزمالك يواجه مشاكل تحكيمية خلال مبارياته، مشيرًا إلى أن هناك قرار من مجلس إدارة الزمالك باستقدام حكام أجانب خلال المباريات القادمة .

وحقق فريق الزمالك فوزه الاول فى عام 2020، على نظيره أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 . أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 42 من الشوط الأول و سيد زيزو فى الدقيقة 62 . Advertisements تشكيل الزمالك : بدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم الزمالك ضد اسوان وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمد حسن - كريم بامبو - عمر السعيد. في المقابل فان مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان اعلن تشكيل فريقه والذي يضم : مسعد عوض في حراسة المرمي ، امامه الرباعي طارق أبو العز وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومحمود نعيم، وفي الوسط احمد فتحي وهيثم الفيل واحمد عامر ومصطفي عادل وسيلا وفي الهجوم محمد الصباحي.

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