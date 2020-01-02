تشكيل ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد في البريميرليج

الخميس 2 يناير 2020

يستضيف فريق ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقام مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد على ملعب "أنفيلد رود" معقل الريدز.

يعيش فريق ليفربول حالة معنوية عالية في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الريدز في الموسم الجاري وإنفراده بالصدارة بعيدًا عن أقرب منافسيه فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ومانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

تشكيل ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جو جوميز فيرجيل فان دايك، روبرستون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.