انت الان تتابع كروزه ينتهز لعبه في تركيا ويشارك بنجاح في برنامج مسابقات غنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ماكس كروزه بزي فريقه السابق فيردر بريمن. إنه هداف خطير لكنه يعشق أشياء أخرى والآن يلعب لنربخشه وشارك في مسابقة غناء بتركيا

فوق أرض الملعب يثير ماكس كروزه الانتباه، وبنفس القدر وربما أكثر خارج الملعب أيضا بسبب تعدد مواهبه "الغريبة". ويبدو أن الحياة تعجبه الآن في تركيا فقد شارك في مسابقة غنائية شهيرة ونجح، لكن هناك من يرفضه مطربا ولاعبا.

لفت المهاجم ماكس كروزه (31 عاما) الأنظار في بلده ألمانيا من خلال موهبته كهداف، ولكن أيضا من خلال أفعاله الغريبة خارج المستطيل الأخضر فهو صاحب شخصية مرحة ويعيش الحياة بلا اكتراث.

لكنه معروف كذلك بعشقه للعبة البوكر والعالم المحيط بها، لدرجة أن مدرب المانشافت يوآخيم لوف استبعده من الفريق لأسباب انضباطية في مارس/ آذار 2016 قبل مواجهتين وديتين مع إنجلترا وإيطاليا، ولم يعد للمانشافت بعدها.

وفي صيف العام الماضي انضم قائد فيردر بريمن السابق إلى فريق فنربخشه أسطنبول التركي بعقد لثلاث سنوات، ويقدم أداءً جيدا مع الفريق، ففي 12 مباراة خاضها حتى نهاية 2019 سجل هدفين وصنع 6 أهداف، وكان شبه أساسي في تشكيلة الفريق.

ومن جديد يلفت كروزه إليه الأنظار خارج المستطيل الأخضر، فقد شارك في رأس السنة الجديدة في النسخة التركية من برنامج المسابقات الغنائي "ذا فويس". وقد نجح كروزه في الفوز بإعجاب محكمي المسابقة عبر أدائه لأغنية كلاسيكية شهيرة هي "سويي" (Sway) للمغني دين مارتين.

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وقال ماكس كروزه باللغة الإنجليزية بحسب فيديوهات منتشرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي "أنا أقوم بالغناء كثيرا في الحمام، لكنها المرة الأولى التي يكون هناك جمهور" يسمعني.

وبعدما ضغط عدد من أعضاء لجنة التحكيم على أزرار الإعجاب وأستداروا بوجوههم نحو كروزه، تحدث معهم بالإنجليزية واستخدم أيضا كلمات كثيرة باللغة التركية، كما تكلم مع محكمة بالألمانية. وفي النهاية اختار اللاعب أن يكون في فريق المحكم بيازيت أوزتورك، الذي يشجع أيضا فنربخشه، بحسب ما ذكر موقع "شبورت بوزر الألماني".

وقد لقي كروزه إعجابا كبيرا من الجمهور الذين حضروا أدائه للأغنية، لدرجة أن بعضهم قال "ينبغي أن يترك كرة القدم ويصبح مطربا".

غير أنه كانت هناك أيضا أصوات منتقدة لأداء اللاعب في الغناء ورأي بعض هؤلاء أنه "سئ في الملعب وسئ في المسرح"، بحسب ما نقل موقع فوكوس ويضيف الموقع الألماني: "سيان سواء نال الإعجاب أو لم ينله، فإن كروزه برهن من خلال عرضه (الغنائي) أنه يتمتع بقدر كبير من الشجاعة".