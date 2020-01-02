شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلملم جراحه و يهزم أسوان بهدفي مصطفى و زيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مستحقا على حساب نظيره أسوان بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز .

وبدأت المباراة بهجوم مبكر من الزمالك وانطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق زيزو وعرضية تصل لاوباما وبن شرقي داخل المنطقة وتسديدة لكنها ترتطم بالدفاع لتخرج ركنية يحولها زيزو عرضية يسددها محمود علاء بقدمه لكنها تخرج أعلى المرمى في الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

ويرد أسوان بمحاولة من الصباحي لتصل للجبهة اليمنى وعرضية يشتتها محمود علاء قبل وصولها للغيني بادارا سيلا ثم يخطف الزمالك كرة مرتدة ويحاول مصطفى محمد عليها لكن يشتتها مسعد عوض حارس أسوان ويبعدها عن منطقة الخطورة .

وفي الدقيقة السابعة تصل كرة طولية من فرجاني ساسي داخل منطقة أسوان يحاول عليها أوباما المنفرد بالمرمى لكن الكرة تطول وتصل للحارس مسعد عوض .

وينطلق زيزو داخل منطقة أسوان ويتدخل الدفاع لإفساد الهجمة ويسقط اللاعب داخل المنقطة ويشير الحكم لاستئناف اللعب بضربة مرمى لأسوان .

وينطلق زيزو من جديد في الجبهة اليمنى ويرسلها عرضية يشتتها دفاع أسوان لتصل لساسي الذي يسددها مباشرة لكنها تمر بجوار القائن في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

وتواصل الجبهة اليمنى نشاطها وينطلق أحمد عيد ويمررها عرضية أرضية لكن الدفاع يشتتها بعدها يهدأ اللعب قليلا في وسط الملعب .

ويدر أسوان بمحاولة عن طريق الصباحي وسيلا من الجانب الأيسر لكنها تمر بدون خطورة على أبوجبل في الدقيقة 18 ويرد الزمالك بهجمة سريعة ويحصل على ركنية تمر عرضية لفرجاني ساسي داخل المنقطة ويرتطم بمسعد عوض في الهواء ويحتسبها الحكم ركلة حرة لحارس أسوان .

وحاول أسوان استهلاك الوقت ويحاول الزمالك الاختراق من العمق والجانب الأيمن لكن دفاع محكم من أسوان يتصدى للمحاولات الزملكاوية .

وتهدأ المباراة في وسط الملعب بين الفريقين ويمرر طارق حامد بينية أمام المنطقة ويلعب بن شرقي واوباما لعبة “هات وخد” ليتعرض بن شرقي للعرقلة ويحتسب الحكم ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها ساسي متقنة ترتطم بالحائط البشري وتخرج لركنية في الدقيقة 33 من عمر المباراة .

وتمر الركنية كرة عرضية لكنها تمر بدون خطورة بعدها تصل الكرة لطارق حامد من الجانب الأيمن يمررها عرضية رائعة تصل لمحمود علاء يرتقي عليها برأسه ويودعها الشباك لكن الحكم يلغي الهدف بداعي الوثب على المدافع في الدقيقة 34 من عمر المباراة .

ويستغل أسوان الاندفاع الهجومي للزمالك ويرد بمرتدة خاطفة للصباحي وينطلق لينفرد بالمرمى ليتصدى لها أبوجبل وترتطم وترد نحو المرمى ويكمل عليها محمود علاء ليخرجها بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

وينطلق أوباما وساسي بتمريرات مشتركة في عمق دفاع أسوان لكن الكرة تنتهي عند مسعد عوض.

وتستمر محاولات الزمالك إلى أن تنجح في الدقيقة ٤٣ من عمر المباراة بعد كرة طولية من طارق حامد تصل لمصطفى محمد داخل المنطقة في الجانب الأيسر ليضعها بقدمه من أعلى الحارس في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد خطورة من جانب الفريقين رغم محاولات الصباحي وسيلا من أسوان لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف دون رد بتوقيع مصطفى محمد.

ومع انطلاق الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل ويحاول السيطرة على منطقة الوسط في الوقت الذي حاول خلاله لاعبو أسوان شن هجمات على دفاع الزمالك بدون خطورة .

ويحصل أسوان على ركلة حرة في وسط الملعب بعد تدخل من طارق حامد ليشهر الحكم البطاقة الصفراء لطارق حامد .

وتتوتر المباراة بعد كرة مشتركة في وسط الملعب ليحتسب الحكم بطاقة صفراء ثانية لطارق حامد وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك والجهاز الفني ليشهر الحكم البطاقة الصفراء لفرجاني ساسي ومعها إنذار لسامي الشيشيني مدرب الفريق ويكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج طارق حامد .

ورغم النقص العددي ينجح الزمالك بهجمة مرتدة خاطفة من مصطفى محمد طولية رائعة لأوباما تضعه في وضعية إنفراد بالمرمى ويتعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة وبطاقة صفراء لمدافع أسوان .

ويسدد محمود علاء ركلة الجزاء ليودعها أرضية على يمين الحارس الذي يتألق ويتصدى للكرة وتخرج بعيدا وتظل النتيجة تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويحاول أسوان استغلال النقص العددي بالهجوم عن طريق أهم أوراقه محمد الصباحي وأحمد عامر وأمامهما سيلا ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى أبوجبل .

وينجح الزمالك في إضافة الهدف الثاني عن طريق زيزو في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد انطلاقة من الجانب الأيسر ليتسلم الكرة ويتوغل داخل دفاعات أسوان ويودعها من فوق الحارس بالزاوية اليسرى ليعلن تقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ويسقط مسعد عوض في كرة مشتركة ويتلقى العلاج ليتم استئناف اللعب من جديد ويحصل أسوان على ركنية تصل عرضية داخل المنطقة يتصدى لها أبوجبل على مرتين ويبعدها عن الخطورة .

ويدفع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون بثاني تغييراته بنزول محمد حسن بدلا من بن شرقي في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

وتسديدة من أسوان من عبدالعزيز إمام ليتصدى لها أبوجبل بثبات بعدها ركلة حرة للفريق الأسواني على حدود المنطقة تصل عرضية ويتصدى لها أبوجبل بسهولة في الدقيقة 72 من عمر المباراة .

ويحرص جمهور الزمالك المتواجد في المباراة على تحية كل نجوم الفريق بشكل فردي على الآداء الطيب في الملعب وبينينة من اوباما لمصطفى محمد لكنها تطول وتصل لمسعد عوض في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة قليلا لينحصر اللعب في وسط الملعب وينطلق بعدها سيلا في منطقة الجزاء ويسقط على الأرض وبعدها يكملها عبدالعزيز إمام لاعب أسوان بتسديدة قوية يتصدى لها أبوجبل لكنها تمر نحو المرمى ليبعدها محمود علاء من على خط المرمى لرمية تماس في أخطر فرص اللقاء للفريق الأسواني في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

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ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبدالعزيز إمام بعد كرة مشتركة مع فرجاني ساسي في وسط الملعب .

ويكثف أسوان من هجومه مستغلا الزيادة العددية للفريق في الوقت المتبقي من المباراة لكن يضغط الزمالك بدفاع متقدم لتأمين منطقة الخطورة .

ويدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول محمد عبدالسلام بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 85 من عمر المباراة لزيادة التأمين الدفاعي في الوقت المتبقي من اللقاء .

وينطلق الزمالك بهجمة في دفاع أسوان وبتدخل أحمد عيد على مدافع أسوان ويحتسبها الحكم ركلة حرة للفريق الأسواني.

وتمر اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بدون خطورة ويحتسب الحكم ٧ دقائق كوقت بدل ضائع.