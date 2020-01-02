شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب بحكام أجانب في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنه الخماسيه المؤقته لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب اهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس

وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.