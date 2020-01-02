شكرا لقرائتكم الزمالك واسوان .. مرتضى منصور يغيب عن أول فوز للأبيض فى عام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن حضور مباراة فريقه أمام أسوان، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، ويعد هذا الفوز الأول للأبيض فى عام 2020 .

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى، قد قررت منع مرتضى منصور من حضور 3 مباريات للزمالك من الملعب، وتغريمه 100 ألف جنيه، إلا أنه حضر مباراة الفريق الماضية أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 12 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً.

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وبدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمود علاء - محمود الونش - احمد عيد - محمد عبد الشافي في خط الدفاع ، وفي الوسط كل من طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - اشرف بن شرقي فى خط الوسط ، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد في خط الهجوم

وخصص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، 15 أتوبيس لنقل أعضاء النادى الأبيض والفرق الرياضية من مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، إلى ستاد القاهرة، لمساندة الفريق أمام أسوان.