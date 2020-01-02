شكرا لقرائتكم الشيشينى بعد فوز الزمالك على أسوان: مواجهة الفرق الصغيرة أصعب من الكبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك أن مواجهة الفرق الصغيرة أصعب من مواجهة الفرق الكبيرة ، لأن الفرق الصغيرة تعتمد على التكتل الدفاعي عكس الفرق الأخرى التى تكون المواجهة معها مفتوحة و هجومية وتسهل من إحراز الأهداف.

تابع الشيشيني فى تصريحات لقناة ON SPORT الفوز على أسوان مهم و جاء فى وقته بعد سوء الحظ الذى واجه الفريق فى المباريات الأخيرة بالدوري بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش و التعادل مع الإنتاج الحربي و سموحه .

أضاف المدرب العام للزمالك جدول مسابقات الدوري " مش جدول كورة " سنواجه طنطا يوم الأحد المقبل الذى حصل على راحة تصل لأسبوع بينما نحن سنكون حصلنا على راحة 48 ساعة فقط ، وهذا يسبب الإجهاد و الإصابات للاعبينا ، وجدول دوري غير متكافئ.

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أكد سامي الشيشيني أن الفوز على أسوان مهم قبل مباراة طنطا لكسر النحس الذى يواجه الفريق مؤخراً والإستعداد لإستئناف مباريات دورى أبطال أفريقيا أمام زيسكو يوم 10 يناير بالجولة الرابعة والتى لا بديل أمامنا إلا الفوز لضمان المنافسة على التأهل لدور الـ8 لدوري الأبطال، مضيفاً أن الفريق سيواجهة أزمة بغياب الثنائى طارق حامد و فرجاني ساسي لاعبى الإرتكاز ولكن هناك أكثر من لاعب جاهز لقيادة الفريق فى مباراة طنطا .

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 ويصعد للمركز الرابع ، بينما يتوقف رصيد أسوان عند النقطة 7 محتلاً المركز الـ17 .

أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 42 من الشوط الأول و سيد زيزو فى الدقيقة 62 .